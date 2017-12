La justícia anul·la el protocol de la Generalitat que impedeix tallar la llum als pobres

Les empreses subministradores d'energia podran deixar sense llum automàticament a les famílies en situació de pobresa energètica que no paguin el rebut. Aquesta és la conseqüència de la sentència d'aquest dimarts del jutjat contenciós-administratiu número 2 de Barcelona, que ha anul·lat el protocol de la Generalitat que impedia les empreses tallar el subministrament a les famílies vulnerables, en cas d'impagament, sense un informe dels serveis socials. El protocol estava suspès des de feia un any per ordre judicial.

En la sentència, el jutjat dóna la raó a una demanda d'Endesa contra la Generalitat, la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació de Municipis de Catalunya, que havien desenvolupat aquest protocol de l'Agència Catalana de Consum per als casos d'impagament de famílies en situació de pobresa energètica.

El protocol anul·lat desenvolupava la llei Llei 24/2015, de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. La llei la va aprovar per unanimitat el Parlament de Catalunya l'agost del 2015, i posteriorment el Tribunal Constitucional va suspendre -després d'un recurs del Govern del PP, aleshores en funcions- diversos articles referits a qüestions d'emergència habitacional, però no pas a pobresa energètica.

En la sentència d'aquest dimarts, el jutjat de Barcelona hi veu un conflicte de competències. Afirma que la Generalitat i els ajuntaments poden aprovar mesures per protegir les famílies vulnerables, però que no pot obligar les companyies, perquè això seria envair competències estatals. També considera que el protocol és "un acte nul de ple dret", des del moment que no la va aprovar el Govern de la Generalitat.

També aquest dimarts, el Tribunal Constitucional ha suspès diversos articles de la llei catalana de Canvi Climàtic, que va aprovar el Parlament el passat mes d'agost, en admetre un recurs presentat al novembre pel Govern central. Entre d'altres mesures, els articles suspesos contemplaven tancar en un termini màxim de 10 anys les centrals nuclears d'Ascó i Vandellòs.