JxSí, la CUP i CSQEP aproven l'impost dels béns de luxe

El ple del Parlament de Catalunya ha aprovat aquest dimecres l'impost sobre actius no productius de les persones jurídiques, conegut com l'impost dels béns de luxe, gràcies als vots de JxSí, la CUP i Catalunya Sí Que Es Pot, amb l'abstenció del PSC i els vots en contra de C's i PP. El govern no té una estimació de quant pot recaptar amb el nou impost.



El tribut, que va ser acordat per JxSí i la CUP durant la negociació del pacte dels Pressupostos del 2017, gravarà actius de persones jurídiques com béns immobles, vehicles de motor de potència igual o superior a 200 cavalls, embarcacions d'oci de més de vuit metres d'eslora o més, aeronaus, objectes d'art, antiguitats i joies. Tindrà un mínim exempt de 500.000 euros o de 100.000 euros si no hi ha cap immoble, el tipus impositiu és progressiu del 0,21 al 2,75%, i s'aplicarà a partir del 30 de juny d'aquest any.

La diputada de JxSí Carmina Castellví ha destacat que pretén recaptar per fer una "redistribució més justa de la riquesa" i lluitar contra el frau fiscal per evitar l'ocultació de béns que eludeixen l'impost de patrimoni. Antonio Espinosa (C's) ha criticat que la llei és "un brindis al sol per acontentar la CUP" i ha sostingut no combatrà l'evasió fiscal ni millorarà la redistribució de la riquesa, ja que creu que la recaptació serà escassa. El socialista Òscar Ordeig també ha assegurat que "és la contrapartida pel vot de la CUP als pressupostos", ha qüestionat que sigui un impost contra grans fortunes i ha criticat als independentistes que no hagin acceptat cap de les esmenes presentades pel PSC.



El cupaire Benet Salellas ha defensat que és un "gest humil" per frenar el capital i perseguir l'evasió de l'impost de patrimoni. Malgrat el vot favorable del seu grup, CSQEP, el diputat Joan Coscubiela ha qualificat l'impost com un "placebo per netejar les males consciències" per no haver fet reformes fiscals i ha alertat que pot ser impugnat perquè considera que pot suposar gravar el mateix que l'impost de patrimoni.