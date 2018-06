L'Estat estudia personar-se en el cas de 'La Manada' i una revisió del Codi Penal

El cas de 'La Manada' i la indignació que ha generat la decisió de posar en llibertat els cinc sentenciats per abús sexual ha arribat al Consell de Ministres. La portaveu del Govern espanyol, Isabel Celaá, ha anunciat que l'Estat estudiarà amb els seus serveis jurídics com personar-se en casos d'agressions sexuals "per salvaguardar i protegir a les víctimes" i, en concret, en aquest cas. La portaveu ha expressat la preocupació del Govern central pel fet que s'hagi "trencat la llei d'or" de mantenir en presó als condemnats.



En aquests moments, l'Estat no pot personar-se com a acusació particular, ja que ja existeix una condemna. Qui sí pot personar-se en el recurs contra la posada en llibertat de 'La Manada' és la Fiscalia, l'Ajuntament de Pamplona i el Govern navarrès, que així ho faran.



Celaá també ha anunciat que estudiaran com revisar el codi penal en el que té a veure amb la tipificació dels delictes que fan referència a la violència sexual i que, segons la legislació actual, no estan contemplats com a agressions masclistes. La portaveu també ha recordat que el Congrés debatrà una proposició de llei presentada pels socialistes amb la qual es planteja formar els magistrats en perspectiva de gènere.



Aquest divendres s'espera que els cinc condemnats per abús sexual surtin de la presó després de pagar una fiança de 6.000 €. Els membres de 'La Manada' esperaran la resolució del recurs interposat per la seva defensa contra la condemna des de casa seva.