Les entitats demanen repetir el ple per aprovar la multiconsulta a Barcelona  

Les entitats promotores de la multiconsulta s’han mostrat molt contundents contra el veto en plenari dels partits polítics, que el passat 10 d’abril van impossibilitar la celebració del procés participatiu: “El vot del plenari va ser il·lícit. Ha insultat a moltíssimes persones que han treballat per fer possible la consulta i per aprofundir en els processos de democràcia directa”, ha dit la portaveu de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, Anna Menèndez. Les organitzacions per la remunicipalització de l’aigua a Barcelona i pel canvi de nom de la plaça Antonio López se senten víctimes de conflictes partidistes que escapen de les qüestions que es volien sotmetre a la ciutadania.



Segons expliquen les associacions, tots els grups polítics havien assegurat que no impossibilitarien la celebració de consultes ciutadanes, però l’inesperat canvi de direcció de la CUP, que va decidir votar en contra de la pregunta que plantejava la remunicipalització de l’aigua, asseguren que va tenir un efecte dramàtic per la consulta en la resta de grups. En roda de premsa, les entitats promotores han denunciat estar patint les dinàmiques d’un final de mandat i les disputes entre grups parlamentaris, que tenen la vista posada en les eleccions municipals de 2019: “Som víctimes colaterals d’una oposició al govern Colau i d’una guerra partidista que no beneficia en absolut a la ciutat”, denuncia Menèndez.

La seva demanda és ambiciosa: demanen que els grups municipal es retractin del seu vot, com ja han fet els anticapitalistes, amb l’objectiu de convocar un nou ple municipal que tiri endavant amb la multiconsulta. La reivindicació penja del Reglament de Participació Ciutadana, aprovat el passat 6 d’octubre de 2017, en el qual s’especifica a l’Article 74.3 que una consulta que provingui d’iniciatives ciutadanes i que hagi recollit les signatures vàlides suficients només pot ser denegada al Consell Municipal si “la seva celebració no s’adequa a l’ordenament jurídic”. Les dues iniciatives van recollir els suports de més de 41.000 persones però, tot i això, el ple va rebutjar les dues preguntes plantejades. Les associacions asseguren que els motius al·legats per justificar el vot no van ser aquests: “Durant el ple, no vam sentir que es parlés de les nostres iniciatives”, denuncia la portaveu d’Aigua és Vida, Míriam Planes.



