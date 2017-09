El final de la campanya electoral a Lleida ha estat aquest divendres tan atípic, com la resta de la campanya. Sense actes polítics, en plenes Festes de Tardor -avui era festiu per la diada de Sant Miquel- i sota l’amenaça del tancament dels col·legis electorals per ordre de la Fiscalia. Davant el risc de no poder obrir diumenge les seus de votació, molts pares i mares de centres de Secundària de la ciutat s’han organitzat per preparar diferents activitats lúdiques, sobretot aquest dissabte, per acabar dormint dins dels instituts i despertar a punt per la votació de l’1 d’octubre, evitant així el seu tancament.

A la resta de la província també s'estan organitzant activitats a centres, com per exemple a Tremp o Balaguer

Responen així a la crida de la plataforma Escoles Obertes, que proposa a professorat, treballadors i famílies organitzar actes durant el cap de setmana per tal de mantenir els centres oberts el dia del referèndum. Aquesta ha estat la resposta davant l'ordre que aquesta setmana ha donat la Fiscalia als Mossos d'Esquadra per tal que identifiquin els responsables dels centres que han estat designats com a col·legis electorals pel dia 1 i els avisin que facilitant-ne l'obertura poden incórrer en els delictes de desobediència, prevaricació i malversació de fons públics.

Alguns dels centres participants són l’Institut Màrius Torres, el Josep Lladonosa, el Joan Oró i el Guindàvols, entre d’altres. Així, per exemple, en aquest últim institut ja s’ha preparat una marató de cinema per divendres a la nit amb el passi del film Star Wars. Dissabte comencen amb una jornada esportiva a les 11 amb futbol sala i bàsquet i seguiran amb la celebració d’una cassolada. Està previst que tant ells com el Josep Lladonosa acabin el dia amb un sopar popular i una observació astronòmica. A la resta de la província també s'estan organitzant activitats a diversos centres, com per exemple a Tremp o a centres de Balaguer.

Escoles Obertes, que considera un èxit la resposta a la seva crida, subratlla en el seu manifest que "l’educació és un dels pilars bàsics de la democràcia i les escoles són el punt de trobada d’aquests valors que ens fan forts com a societat. Per això, davant la vulneració de drets fonamentals culminada amb l’intent de l’estat espanyol de precintar tots els recintes escolars, accions contràries al model educatiu que dia a dia defensem, des de la comunitat educativa no podem restar impassibles".

Lleida tindrà 296 seus electorals pel referèndum

Els ciutadans de les comarques de Ponent i del Pirineu estan cridats a votar aquest diumenge als col·legis electorals que han habilitat els ajuntaments i el Govern de la Generalitat. En total són 296, dels quals 93 estaran ubicats a l'Alt Pirineu i l'Aran, segons fonts de l'executiu. El Govern català ha fet públic en els darrers dies un web en el qual es pot consultar el lloc de votació. A la ciutat de Lleida hi haurà una vintena de locals electorals el dia 1. La negativa del govern de la Paeria a cedir espais municipals que són espai de votació habitual a la capital del Segrià, farà que hi hagi punts de votació en llocs atípics, com alguns Centres d'Atenció Primària (CAP), que es sumaran a d’altres més comuns com instituts, la seu de la Diputació de Lleida i també l’Institut d’Estudis Ilerdencs.

Ni les activitats folklòriques més tradicionals de les Festes de Tardor de Lleida han passat per alt l’actualitat política que ens acompanya aquest darrer mes. Així alguns dels integrants del ball de Bastons de Lleida han desplegat aquest matí, durant el seguici de festes, una pancarta on es podia llegir “1-0 Votarem” davant els aplaudiments espontanis del públic assistent.

Qui sí que ha aprofitat per fer campanya aquest divendres a Lleida ha estat el líder socialista català Miquel Iceta. El primer secretari del PSC ha recordat que "el que es farà l'1 d'octubre potser satisfagui els independentistes, però no troba una solució per al conjunt de la societat catalana". A més ha tornat a insistir en la il·legalitat d’aquest procés acompanyat de l’alcalde de la ciutat, Àngel Ros que també ha demanat serenitat i respecte davant d’algunes actituds dels darrers dies. Iceta ha demanat a la gent “que no vagi a votar el diumenge perquè no es donen les garanties per a una votació democràtica”.