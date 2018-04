Els magistrats de la Secció Segona de l'Audiència de Navarra han condemnat a nou anys de presó per delicte continuat d'abús sexual a cada un dels cinc joves sevillans pels fets ocorreguts als Sanfermines del 2016.



Així mateix, la sentència llegida pel magistrat José Francisco Cobo condemna els cinc membres de 'La Manada' a cinc anys de llibertat vigilada i indemnització de 50.000 euros per a la víctima.



Els acusats han quedat absolts dels delictes continuats d'agressió sexual, robatori amb violència, delicte d'intimidació i contra la intimitat, tot i que a un d'ells el condemna pel furt del telèfon de la víctima.



Un dels tres magistrats que componen la Secció Segona de l'Audiència de Navarra ha emès un vot particular a la sentència a 'La Manada', pel qual ha demanat l'absolució dels cinc acusats.

El seu vot particular demana l'absolució dels acusats de tots els delictes dels quals han estat jutjats i planteja condemnar a un d'ells per un delicte de furt (robatori del mòbil de la jove denunciant) a una multa de dos mesos amb una quota diària de 15 euros. A més, el magistrat demana la posada en llibertat dels cinc acusats, que actualment es troben a la presó.



Els cinc amics sevillans estaven acusats de violar una jove madrilenya el 7 de juliol del 2016, de matinada, en un portal de Pamplona i durant els Sanfermines. Romanen a la presó preventiva des de fa un any i 10 mesos.



La Fiscalia i les acusacions particular i pública demanaven entre 22 i 24 anys per a cada un d'ells.

"És violació, no és abús"

Al crit de "és violació, no és abús" han rebut la sentència els ciutadans i membres d'associacions feministes congregats al voltant del Palau de Justícia de Navarra, informa EFE.



Diversos centenars de persones, moltes d'elles exhibint mans vermelles, símbol contra les agressions sexistes, s'han concentrat al lloc, on han expressar la seva disconformitat amb la decisió i han repetit la consigna:"jo si et crec".



La concentració, convocada pels col·lectius feministes Andrea, Lunes Lilas i Gafas Moradas, tenia com a lema "No és no! ¡Justícia!".

Poc abans de conèixer-se la sentència, Agustín Martínez Becerra, advocat de quatre dels cinc membres de 'La Manada', declarava davant els mitjans que "l'única sentència justa és l'absolució, no sobre la base del judici paral·lel en xarxes socials, sinó del judici celebrat al novembre; en virtut d'aquest judici l'únic possible és una sentència absolutòria". El lletrat ha estat insultat per algunes persones congregades a les portes del Palau de Justícia de Navarra.



"Entenem que en democràcia tothom ha de respectar els tribunals i les sentències", ha afegit. "En cas de no estar d'acord, es recorre; no cal pressionar el tribunal ni insultar els que estem fent la nostra feina", ha afegit.

Penes inferiors a les sol·licitades



Al final, els temors d'una sentència "suavitzada" que havien expressat les associacions feministes s'han fet realitat, i les penes han resultat bastant inferiors al que havien demanat la Fiscalia i les acusacions.



La Fiscalia, de fet, demanava 22 anys i 10 mesos de presó per a cada un d'ells. D'aquests, 18 anys per delicte continuat d'agressió sexual; dos anys i 10 mesos per delicte contra la intimitat i dos per robatori amb intimidació. Així mateix, sol·licitava el pagament d'una indemnització conjunta de 100.000 euros.



Per la seva banda, l'acusació particular demanava 24 anys i 9 mesos, i 25 anys i 6 mesos i 25 anys i 9 mesos les acusacions populars exercides per l'Ajuntament de Pamplona i el Govern de Navarra, respectivament, més indemnitzacions tots ells de 250.000 euros .

Els condemnats

Els cinc són naturals de Sevilla i actualment tenen edats compreses entre els 26 i els 30 anys.



José Ángel Prenda. Conegut com a Joselito el Gordo, va ser el primer a mantenir contacte amb la jove i és un dels acusats d'haver-la penetrat. Fa set anys un jutjat de Huelva el va condemnar a dos anys de presó per un delicte de robatori comès el 2009.



Ángel Boza Florido. Té antecedents per conduir sota els efectes de les drogues i l'alcohol, amb una condemna de nou mesos saldats amb treballs per a la comunitat. Segons diverses informacions publicades, el seu viatge als Sanfermines de 2016 va ser una mena d''iniciació' a La Manada.



Jesús Escudero Domínguez. Perruquer de professió, treballava a Triana, en un negoci de la seva família. Seu és el rellotge de gran esfera que va ser clau per a la localització i detenció del grup en la tancada del 7 de juliol del 2016.



Alfonso Jesús Cabezuelo. Soldat professional que estava destinat a la Unitat Militar d'Emergència (UME) de Morón de la Frontera (Sevilla). La víctima l'acusa també a ell d'haver-la penetrat. Va ser condemnat a dos anys de presó el 2015 per un delicte de lesions comès el 2013.



Antonio Manuel Guerrero Escudero. Guàrdia civil en pràctiques a Pozoblanco (Còrdova) en el moment de la seva detenció. Va ser pare mentre va estar a la presó.