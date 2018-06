Manifestació a Barcelona contra els abusos que pateixen les temporeres de Huelva

Dones dels col·lectius solidaris amb les jornaleres de Huelva han encapçalat la manifestació que ha tingut lloc a Barcelona per donar suport a la mobilització contra l'assetjament i l'explotació denunciats per aquestes treballadores del camp.



Una marxa convocada des de l'assemblea que es reuneix a les antigues dependències de l'Escola Massana, on es manté la principal de les tancades de reivindicació dels drets de les persones migrants. Un col·lectiu de dones marroquines, en contacte amb les temporeres de Huelva, van informar sobre els abusos que pateixen, tant laborals com sexuals, i els tancats van decidir sortir al carrer aquest diumenge, al mateix temps que les jornaleres. Manifestacions pels drets de les persones migrants que han coincidit amb l'arribada a València dels que va rescatar del mar el vaixell Aquarius,

Centenars de persones s'han concentrat a la plaça Universitat de la capital catalana i han marxat en primer lloc fins la seu del departament d'Agricultura i després fins a la plaça de la Gardunya. Les manifestants han expressat amb pancartes i crits el seu rebuig a les deportacions de temporeres, han reclamat el tancament dels CIE, la desaparició de les tanques a les fonteres, la derogació de la Llei d'Estrangeria i una normativa que permeti mantenir una vida digna a les persones migrants.



Però a més de solidaritat amb les treballadores de Huelva i de les reivindicacions dels "sense papers", també s'ha parlat sobre la situació dels jornalers a Catalunya, Davant la conselleria d'Agricultura, per exemple, s'ha exigit la creació d'un Consell regulador "que garanteixi que la fruita ha estat recollida respectant els drets de les treballadores i treballadors del camp".



Ha estat, a més, una marxa de caràcter clarament feminista, protagonitzada per dones, on s'han pogut sentir tot sovint els crits contra la lògica del capitalisme i del sistema patriarcal.