La mesa del Parlament avala que Comín delegui el seu vot

La Mesa del Parlament ha aprovat aquest dimarts acceptar la petició que va fer el dia anterior el diputat d'ERC Toni Comín per delegar el seu vot en els plens de la cambra. Comín, a Brussel·les, no havia pogut votar fins ara en els plens d'aquesta legislatura. L'altre diputat en una situació similar, el president destituït Carles Puigdemont, va votar per delegació per primer cop el passat dia 5 d'abril.

La decisió de la mesa hauria de permetre –si no hi ha impugnacions posteriors– que JxCat i ERC investissin un candidat en segona ronda, fins i tot en cas d'abstenció de la CUP. La formació anticapitalista es va abstenir en la investidura de Jordi Turull, i va anunciar que faria el mateix en el cas de la investidura de Jordi Sànchez, que no va arribar al ple pel vet dels tribunals.



L'únic ple d'investidura celebrat fins ara, el de Turull, va fracassar no només per l'abstenció de la CUP, sinó perquè ni Comín ni Puigdemont van poder votar. Al gener, abans de la investidura –tampoc realitzada– de Puigdemont, el Tribunal Constitucional va dictaminar que els diputats del Parlament "sobre els quals pesi una ordre judicial de recerca i captura no podran delegar el vot en altres parlamentaris", cosa que sí que va permetre per als diputats independentistes empresonats.



Sense Puigdemont ni Comín, JxCat i ERC sumaven 64 vots al ple, per sota dels 66 de les formacions no independentistes. La CUP, no obstant, ha recalcat en nombroses ocasions que la seva abstenció es transformaria en un 'sí' si el candidat fos Puigdemont, o en cas d'un programa autènticament "republicà" amb un altre candidat.

Els partits sobiranistes, però, entenen que la situació de Comín i Puigdemont -els únics diputats sobiranistes a l'exili que no han renunciat a la seva acta- va canviar després de les ordres de detenció internacional emeses pel jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena a finals de març –quan va dictar el processament de 25 dirigents sobiranistes, inclosa la totalitat del darrer Govern de Puigdemont–, i després que tots dos passessin a estar a disposició judicial a Bèlgica i a Alemanya, respectivament.



Puigdemont, de fet, ja va votar per delegació en el ple del dia 5 d'abril, sense que ni el Govern central ni cap partit del bloc del 155 impugnés ni recorregués aquest vot delegat.

Puigdemont no és "l'únic pla"

El propi Comín ha assegurat aquest dimarts, en declaracions a Catalunya Ràdio, que JxCat i ERC treballen per investir Puigdemont. Però ha precisat que això "no vol dir que sigui l'únic pla". Comín, de fet, ha defensat formar un Govern que "pugui aixecar el 155", en la línia d'ERC, que insisteix des del mateix 21D en la necessitat d'un executiu que pugui governar "des del minut u".



A la vegada, el diputat d'ERC ha remarcat que també cal bastir a l'estranger el "Consell de la República" i impulsar un procés constituent, en consonància amb el que resa l'acord de govern a què van arribar JxCat i ERC a començaments de març. "Sense cada un d'aquests vèrtex no hi ha triangle, però només amb Govern, tampoc", ha conclòs Comín.