Més de 3.000 estudiants han omplert a vessar al migdia d'aquest divendres la plaça Universitat de Barcelona en defensa del referèndum de l'1 d'octubre, i posteriorment han ocupat l'Edifici Històric de la Universitat de Barcelona (UB). En la lectura d'un manifest han mostrat el seu rebuig a l'actuació de l'Estat, i han defensat que no hi ha marxa enrere, que el referèndum convocat per a l'1 d'octubre "no es pot parar" i és l'única sortida democràtica.



Amb càntics com 'Votarem', 'Els catalans fan coses', 'Els carrers seran sempre nostres', els estudiants s'han dirigit a la UB, on han ocupat patis de l'edifici històric. L'acció sorgeix de la recent nascuda Unis per la República, plataforma universitària en defensa del Referèndum de l'1-O, que a les 11 del matí han convocat concentracions a tots els campus catalans i han citat els concentrats a trobar-se a ls 12.30 a plaça Universitat.



Després de llegir el manifest, han fet una crida a ocupar pacíficament l'edifici històric de la UB i a quedar-se de forma indefinida. La plataforma ha creat un canal online per informar al món universitari internacional de les mobilitzacions i accions que les universitats catalanes realitzaran els propers dies.

Els estudiants es quedaran fins dilluns, i han anunciat que durant el cap de setmana hi haurà xerrades i activitats. El programa previst aquest divendres per Unis x la República comença a les 16.00, amb una xerrada de l'historiador i escriptor Agustí Alcoberro. A les 16.30 serà el torn de l'activista i membre de la CUP Pau Llonch, i a les 17.00 hi anirà Gabriel Rufián. A la nit hi haurà actuacions de cantautors.