Familiars, amics, companys i milers de persones que van conèixer a l'exministra Carme Chacón en alguna de les etapes de la seva vida han participat aquest dimecres en un multitudinari acte de comiat a Barcelona organitzat pel PSC.



Hi han assistit persones procedents de diversos àmbits, des de veïns d'Esplugues de Llobregat (Barcelona), el municipi en el qual Chacón va néixer i va començar la seva carrera política, fins a destacats dirigents polítics com l'expresident José Luís Rodríguez Zapatero, passant per icones culturals com el cantautor Joan Manuel Serrat i el cineasta David Trueba, i professionals del sector de la comunicació com Jordi Évole i Xavier Sardà, que ha conduït l'acte.



La majoria dels assistents han coincidit amb l'exdirigent socialista en les seves trajectòries, com el cas de l'exvicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega i les exministres Leire Pajín, Bibiana Aido i Ángeles González-Sinde, que van formar part del mateix govern que Chacón sota la batuta de Zapatero, així com el que era cap de l'Estat Major (Jemad) quan estava al capdavant del Ministeri de Defensa, Julio Rodríguez.



Tots ells han volgut que l'acte servís per "homenatjar Carme més que Chacón" i repassar amb emoció les seves múltiples facetes, la majoria d'elles desconegudes perquè la política les va copar mediàticament gairebé totes.



L'acte, sota el lema "Carme en el nostre cor", s'ha centrat en la dimensió més personal de Chacón, tot i que s'ha fet gran èmfasi en el seu llegat polític, tant per al socialisme català i espanyol , com per a la història de la política espanyola.



"Gràcies en nom de tots els socialistes", ha dit un emocionat líder del PSC, Miquel Iceta, que ha destacat: "l'exemple de Chacón ens acompanyarà sempre i la seva memòria ens interpel·larà quotidianament" en la lluita per la igualtat, l'educació o l ' "entesa entre els pobles d'Espanya".



L'expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero ha cridat per la seva banda a seguir l'exemple de Chacón per aconseguir la "recuperació" del PSOE, i ha destacat la seva "extraordinària lleialtat" i com "en el seu cor li cabia l'amor a Catalunya i Espanya ".



Precisament en diverses de les intervencions s'ha al·ludit al seu intent fallit per liderar el PSOE el 2012, quan va perdre per només 22 vots en la seva disputa contra Alfredo Pérez Rubalcaba, que no ha estat present a l'acte, ni tampoc en els vídeos emesos.



L'exvicepresidenta del Govern Maria Teresa Fernández de la Vega ha destacat que Chacón "es va atrevir a fer el més difícil" quan "va competir amb l'aparell": "És l'única dona que es va atrevir i gairebé ho va aconseguir", ha afegit.



"Fa cinc anys ens va permetre viure amb ella una gran il·lusió per posar de nou al PSOE a peu, que malauradament no va poder ser", ha assegurat en un mateix sentit el que va ser la seva mà dreta, l'exdiputat Germán Rodríguez, mentre que l'exministre Josep Borrell ha suggerit que, d'haver guanyat ella, "la història hagués estat molt diferent i potser no estaríem com estem ara".



La germana de Chacón, Mireia -en nom de la seva família present a l'acte, encapçalats per Baltasar i Esther, pares de la ex-ministra- ha volgut centrar-se en la clau més política: "Era difícil triar ser política a Madrid i líder xarnega a Catalunya, però ella va triar el difícil. Quan alguns optaven per l'enfrontament, ella va optar per estendre ponts ".



També han participat presencialment o mitjançant vídeos l'advocat Rafael Mateu, soci del bufet Ramon i Cajal Advocats en què treballava abans de morir fa 10 dies a Madrid als 46 anys, el jurista Xavier Arbós, el cantautor Joan Manel Serrat i els germans Estopa.



La presidenta de Xile, Michelle Bachelet, l'exministre Josep Borrell i el president de la gestora del PSOE, Javier Fernández, també han volgut retre homenatge a Chacón amb emotius vídeos de record.

Pedro Sánchez, Patxi López i Susana Díaz

Ha estat nombrosa la representació presencial del PSOE, destacant els tres pre-candidats a les primàries, Pedro Sánchez, Patxi López --que han marxat abans que acabés l'acte-- i Susana Díaz, molt propera a Chacón tant professional com personalment.

Les presidentes de Balears, Francina Armengol; Andalusia, Susana Díaz, i Comunitat Valenciana, Ximo Puig, a l'acte de comiat a Carme Chacón

Tots tres han deixat de banda doncs la seva disputada campanya per assistir a l'acte d'homenatge i donar, per unes hores, una imatge d'unitat.



No obstant això, no hi ha hagut una foto conjunta, ni una salutació entre ells, ja que Sánchez -rebut amb una gran ovació dels assistents- estava assegut en una cantonada de la fila de personalitats, al costat del exlíder del PSC Pere Navarro, mentre que Díaz ha estat situada al centre i Patxi López s'ha assegut a la cantonada contrària, amb altres diputats.



També hi havia els presidents socialistes Ximo Puig (Comunitat Valenciana) i Francina Armengol (Balears); l'expresident de la Generalitat José Montilla; la majoria de diputats socialistes al Parlament, el Congrés i el Senat; la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat; l'exvicepresident del Govern Narcís Serra, i el portaveu de la Comissió Gestora del PSOE, Mario Jiménez.

Socialistes catalans

El Pavelló 2 del recinte de Fira de Barcelona a Montjuïc, el mateix on la van nomenar per primera vegada cap de llista del PSC per a les eleccions generals (2008), també ha reunit molts representants dels socialistes catalans, liderats pel primer secretari, Miquel Iceta: entre ells, el diputat socialista del Congrés José Zaragoza, l'exdiputat i número dos a l'última llista del PSC que va encapçalar Chacón, Germán Rodríguez; l'alcaldessa d'Esplugues, Pilar Díaz, i el secretari d'Organització, Salvador Illa.



La majoria d'alcaldes socialistes també han estat a les primeres files, com Fèlix Ballesteros (Tarragona), Àngel Ros (Lleida), Núria Parlon (Santa Coloma de Gramenet), Núria Marín (l'Hospitalet) i Antoni Balmón (Cornellà de Llobregat) , a més del líder del partit a Barcelona i tinent d'alcalde, Jaume Collboni.



Representants institucionals i polítics de Catalunya també han volgut acomiadar Chacón, com la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; els consellers Neus Munté i Jordi Jané --que va coincidir amb ella com a diputat al Congrés-, i l'alcaldessa de Barcelona, ​​Ada Colau, i els seus predecessors Xavier Trias i Jordi Hereu.



Inés Arrimadas (Cs); Lluís Rabell (SíQueEsPot); Alícia Sánchez-Camacho (PP); Jordi Turull (JxSí), Ernest Urtasun (ICV) formen part també de la llarga llista d'assistents a l'acte.