Milers i milers de dones es manifesten des de fa un temps als carrers com no s'havia vist mai. Ha quedat enrere el temps en el qual moltes persones identificaven el feminisme amb minories radicalitzades i militants. Cada vegada hi ha més gent de tota mena d'estaments socials que se sent partícip, d'una manera o d'una altra, del moviment feminista, arreu del món. Què està passant? Què ha canviat? Què es pot esperar d'aquesta mobilització creixent?

Maria Eugenia Rodríguez Palop afirma que ens trobem davant una revolució en marxa, amb "un horitzó comú de transformació social, cultural i de sensibilitat". "Les dones hem aconseguit construir una narrativa cultural pròpia partint d'una polifonia de veus", va dir en una ponència que va escriure per propiciar la reflexió sobre aquest canvi a la plataforma de pensament i debats Espacio Público.



Maria Eugenia Rodríguez Palop, professora sobre Drets Humans i filosofia del dret, s'ha convertit darrerament en una de les intel·lectuals més llegides i escoltades per qui, des de dins o fora del moviment feminista, intenten saber cap on camina la societat.

És investigadora a l'Institut d'Estudis de Gènere i a l'Institut de Drets Humans “Bartolomé de les Cases” de la Universitat Carles III de Madrid i diu de si mateixa que és feminista i ecologista. Serà entrevistada per la periodista Esperanza Escribano, en el darrer programa d'aquesta temporada de La Klau, per parlar, reflexionar i difondre coneixement sobre aspectes tals com l'explotació laboral i familiar de les dones, la instrumentalització del cos femení, "la violència física, psíquica, sexual, social i cultural" exercida pels homes, el combat contra el masclisme de sempre i contra el rebrot d'expressions que semblaven en regressió, la doble opressió que pateixen les dones migrants, les formes actuals de resistència contra els masclismes, les expectatives de transformació social generades per la rebel·lió feminista dins i fora de l'Estat espanyol...

Amb ella tractarem sobre el que va significar la vaga del 8 de març, les manifestacions contra la sentència sobre 'La Manada' i altres agressions sexuals, l'extensió del moviment feminista i les seves formes d'autoorganització... però també sobre l'hostilitat institucional i política contra el feminisme.



