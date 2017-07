"Si vol, podem intervenir entre vostè i l'amfitrió, però no podem fer res més". Va ser la resposta d'Airbnb que va rebre Montse Pérez, propietària d'un pis llogat a Barcelona, quan els va avisar que el seu inquilí l'utilitzava per a una activitat il·legal: subarrendar sense el seu permís i sense llicència turística.



Pérez va passar llavors a l'acció: va utilitzar la plataforma per rellogar seu pis al seu llogater i, un cop dins, va canviar el pany. El cas va saltar als mitjans i Pérez va sortir a totes les televisions. Va guanyar la batalla al seu estafador (la investigació posterior va revelar que el jove amb bona imatge al qual havia llogat el seu pis tenia molts altres a Barcelona amb el mateix objectiu: rellogar-los a turistes per Airbnb) però també la batalla del discurs.

Tothom va entendre la iniciativa de Montse Pérez: donar aixopluc a les pràctiques d'un estafador no té res a veure amb la lògica de col·laboració o el millor aprofitament dels recursos que ven Airbnb.

"A la persona que lloga el seu habitatge no li donen importància, tenen tants pisos que perdre alguns no els suposa un problema"

"Tot el discurs d'Airbnb es construeix sobre idees d'economies alternatives, amb menor impacte mediambiental ... però la veritat és que la seva prioritat és l'experiència del consumidor. Que quan la gent utilitzi la seva aplicació surti contenta, tingui bons resultats i expliqui als seus amics. Que no tingui problemes. Com que és un sistema nou de turisme, ha d'apostar per mecanismes per generar confiança. Per a ells el més important és que el consumidor segueixi llogant ", exposa Javier Gil, investigador de la UNED.



"Airbnb inverteix molt en el desenvolupament de l'aplicació i els seus algoritmes, però en tot el que es referix a donar assistència a la persona que lloga, l'esforç és mínim, tot està automatitzat", continua el sociòleg, que presentarà a l'octubre un dels primers estudis sobre les activitats de la plataforma a Espanya.



I ofereix una clau: "A la persona que lloga el seu pis no li donen importància. En tenen tants que perdre'n alguns no els suposa un problema".

Lògica extractiva

Malgrat que la Montse Pérez era la primera beneficiària de la turistificació de Barcelona (lloga el seu pis de 30 metres per 950 euros al mes), el seu cas va suposar la gota que va fer vessar el got. El seu inquilí anava més enllà de la il·legalitat: no només oferia el seu pis sense llicència turística (il·legal), sinó també sense el seu permís com a propietària (també il·legal). La ciutat, que va descobrir més casos d'aquest tipus, se sent espoliada per Airbnb: "Estafa a la ciutat", va denunciar aquest dilluns la tinent d'alcalde d'Ecologia Urbana, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz.

Una setmana després de saltar als mitjans, la passivitat de Airbnb per col·laborar amb Pérez s'entén molt millor. Un directiu de l'empresa feia exactament el mateix que el seu llogater i va rellogar durant dos anys un habitatge a turistes.



L'Ajuntament de Barcelona sospita que Airbnb "dóna cobertura a xarxes" de relloguer il·legal i li va imposar una multa de 600.000 euros per facilitar lloguers turístics sense llicència. "Airbnb traspassa tots els límits legals. Seguirem multant-los fins que compleixin la llei", va afirmar l'alcaldessa Ada Colau.

"Per Airbnb el rendible és comprometre's el menys possible amb les ciutats on fa diners. No és una economia social"

És la segona multa per aquesta quantitat que li imposa la ciutat, però l'empresa no ha fet propòsit d'esmena. "A Airbnb no li interessa en absolut posar en marxa estructures que solucionin els excessos que es facin a través de la seva aplicació. No és el seu objectiu. Té una lògica extractiva, la seva prioritat és estrictament econòmica, obtenir beneficis", aclareix Daniel Sorando, sociòleg urbà coautor de First we take Manhattan: la destrucción creativa de las ciudades, on estudia l'impacte que activitats com les d'Airbnb han tingut en les grans urbs. "En la mesura que per la seva rendibilitat els segueixi interessant, comprometre's el menys possible amb els llocs on fan diners, seguiran actuant de la mateixa manera. No és una economia social o compromesa amb la comunitat, sinó al contrari, poc a poc la va desmuntant ", emfasitza.

Economia col·laborativa capitalista

Aquesta característica és pròpia de les empreses de l'economia col·laborativa, que funcionen amb molt pocs contractats i aconsegueixen grans beneficis gràcies a una tecnologia que permet costos de producció extremadament baixos. És un fet que també es nota en la seva passivitat davant l'acumulació de multes (a Barcelona Airbnb acumula ja 1,2 milions d'euros en sancions): "El que demostra és que fan tants diners que els compensen les multes. Fa falta un altre tipus de regulació més ambiciosa, probablement a nivell estatal, que contraresti el poder que tenen aquestes companyies davant de les ciutats ", demana Sorando.



De cada lloguer a través de la plataforma, Airbnb cobra una tarifa d'entre el 3 i el 5% a l'amfitrió i d'entre un 5 i un 15% a l'hoste. Contactada per aquest mitjà, l'empresa ha explicat que el fet que en la seva activitat hi hagi transaccions (i per tant llei d'oferta i demanda) així com lucre per la seva banda, "és una discussió semàntica que desvirtua el veritable concepte d'economia col·laborativa, que és que dos particulars, individus, puguin posar-se d'acord per intercanviar un servei. El que hi hagi un intercanvi de diners no és significatiu ".

Amfitrions amb una, dues, o 47 habitatges en Airbnb

A Madrid, on les competències en matèria de turisme estan en mans de la Comunitat, la crisi de gentrificació no arriba encara a les cotes de Barcelona. Si més no així ho va assegurar aquest dimarts la seva presidenta, Cristina Cifuentes, que ha aprofitat la denúncia de la capital catalana contra Airbnb per anunciar mesures més concretes pels lloguers turístics i donar una mica de poder a les comunitats de veïns, però sense tallar l'arrel del problema.

"Tot i que pot semblar que qui té més d'un anunci és un professional, això pot no ser així", diu Airbnb

L'Ajuntament de la capital no opina el mateix i espera controlar la situació abans que Madrid es converteixi en una ciutat de turistes i elits. Després de mesos de negociacions, intenta arribar a un acord "de bona voluntat" amb l'aplicació per limitar el nombre de pisos en oferta, ha explicat una portaveu del consistori a aquest mitjà. Sobretot, d'aquells que disposen d'un major nombre d'habitatges i utilitzen la plataforma de manera professional.



En aquest punt l'empresa ha volgut recordar que "encara que a priori pot semblar que qui té més d'un anunci és un professional que lloga pisos turístics, això pot no ser així i de fet no ho és".



"Pot passar que un amfitrió llogui una habitació a la casa on viu i que també tingui un anunci d'aquesta mateixa casa sencera quan marxa fora uns dies per vacances o per feina. Malgrat tractar-se d'un sol perfil i una sola propietat, aquest amfitrió necessita tenir dos anuncis diferents. a més, segueix sent la seva llar, viu aquí i aquest habitatge no té un ús intensiu turístic, al contrari del que passa amb un pis turístic gestionat per professionals ", emfatitza una portaveu d'Airbnb.

Un policía fa una foto a un grup de turistes japonesos a Madrid.-EFE

No obstant això, els resultats dels investigadors difereixen d'aquest argument. "Airbnb ven la idea que genera grans possibilitats per a les persones que necessiten un ingrés extra ... però quan treus les dades reals de qui està arrendant, tant quantitatius com qualitatius, t'adones que en la majoria de casos no són aquest tipus de persones ", revela en aquest cas Javier Gil.

"Hi ha casos de persones que lloguen el seu pis quan se'n van de vacances, però aquests són una minoria"

"Analitzant ara les persones que tenen més habitatges llogats a Madrid -continua l'investigador-, trobes a una parella que diu: 'tenim diversos pisos a Madrid, ens agrada molt compartir-los amb els nostres amics i amb la gent que viatja per conèixer la ciutat'. És un discurs que et fa pensar que tenen un habitatge o dos, però no, després t'adones que tenen 46 pisos a Airbnb. Altres amb el mateix discurs tenen 23 pisos. Hi ha casos de persones que el lloguen quan se'n van de vacances , però aquests són una minoria ".



Tots dos investigadors assenyalen cap amunt davant la pregunta de què es pot fer per controlar l'empresa nord-americana i limitar l'impacte de la seva activitat. Iniciatives estatals o fins i tot, una xarxa de grans ciutats a nivell europeu que pateixin el mateix problema: "Quan s'ajunten ciutats com París, Londres, Berlín, Barcelona, ​​etc., i fan pressió conjuntament, és més difícil per Airbnb fer-les xantatge", confia Sorando .