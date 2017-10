L'activitat a les comarques de Girona, com a molts punts de Catalunya, ja va començar ahir a la nit. Diferents personalitats varen visitar o fins i tot ocupar centres de votació, és el cas del president Carles Puigdemont que va visitar les persones que estaven reunides al col·legi verd de Girona per donar suport, o Albano Dante Fachin, secretari general de Podem, que va ocupar el centre cívic de Breda. Molts centres on la gent s'hi va quedar a dormir o hi ha anat aquest matí ben d'hora per protegir els punts de votació de les autoritats. A diferents punts la presència dels mossos ha estat testimonial, han aixecat acta davant la presència de la gent i han marxat sense incidències.

Sant Julià de Ramis ha estat el focus central de l'actuació policial durant el matí i on ha començat tot. A Sant Julià de Ramis, situat a escassos quilòmetres de Girona i integrat en la mateixa ciutat, és on havia de votar el president. Allà, ja ahir, s'hi havia aparcat un tractor a la porta principal i prop de 200 persones s'hi havien reunit per protegir les urnes però a un quart de 10 del matí d'avui un grup nombrós d'antiavalots de la Guàrdia Civil han desallotjat l'exterior del recinte amb l'ús de la força i han trencat les portes per entrar i requisar les urnes. S'han viscut escenes de violència a l'hora de retirar a la gent que s'aglomerava a la porta del pavelló i hi ha ferits lleus. La Guàrdia Civil no ha dubtat en utilitzar l'ús de la força per dispersar la gent que defensava l'entrada al pavelló i fins i tot han disparat boles de goma a l'aire.

I Sant Julià només ha estat el primer de molts. El cos de la Policia Nacional ha estat l'encarregat d'anar a tots els col·legis electorals de Girona ciutat per desallotjar la gent que hi havia reunida a les afores fent resistència. Segons l'alcaldessa de Girona, la policia nacional ha entrat a no menys de 6 col·legis electorals de Girona centre i encara hi ha dispositius en marxa arreu de la ciutat. S'han viscut moments de molta tensió i violència per part dels cossos de seguretat i ara mateix les urgències dels diferents hospitals de Girona estan col·lapsades.



La imatge del matí, a part dels policies nacionals emportant-se urnes, ha estat que Carles Puigdemont ha pogut votar al col·legi electoral de Cornellà de Terri. Els responsables dels col·legis electorals diuen a la gent que, tot i que la Policia Nacional s'ha emportat algunes urnes, es podrà votar malgrat les dificultats informàtiques que hi ha hagut durant tot el matí.



A Camprodon, per exemple, agents de policia encaputxats han entrat a col·legis electorals i s'han endut les urnes i les paperetes.



A la Tallada la Guardia Civil ha entrat al col·legi electoral de la localitat i l'ha desallotjat.



A molts col·legis de les comarques de Girona han tingut problemes al sistema informàtic que permet consultar el cens i les votacions, però a partir del migdia s'han solucionat i la ciutadania ha pogut exercir el seu dret amb normalitat.