Pablo Iglesias s'ha convertit aquest dimarts en el primer dirigent d'un partit estatal que visita presos polítics catalans. El secretari general de Podem, que el dia anterior va reunir-se amb el president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha desplaçat a Soto del Real per trobar-se amb el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i per saludar l'exlíder de l'ANC, Jordi Sànchez. Ambdós hi estan empresonats des de l'octubre. Iglesias ha defensat l'alliberament dels presos polítics i en declaracions a TV3 ha apostat perquè el conflicte "es resolgui per mecanismes democràtics". Iglesias ha fet la visita acompanyat del tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona Jaume Asens. El líder de Podem no és el primer dirigent polític no independentista que visita els presos, ja que també ho han fet càrrecs dels Comuns i del PSC, però sí el primer que representa un partit d'àmbit estatal.

L'alcaldessa de Barcelona i principal referent de Catalunya en Comú, Ada Colau, ha fet fins ara dues visites als presos. El passat 21 de març va desplaçar-se a les presons d'Estremera i Soto del Real, on va trobar-se amb l'exconseller d'Interior Joaquim Forn i amb Jordi Cuixart i Jordi Sànchez. En un comentari a Twitter, Colau va escriure el següent: "Que estiguin en presó preventiva és injust. Que estiguin a centenars de quilòmetres de casa seva és cruel". La segona visita va arribar el 28 de maig, i va ser a Alcalá Meco, per trobar-se amb l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i l'exconsellera de Treball i Afers Socials Dolors Bassa. En aquella ocasió l'alcaldessa va piular: "La presó preventiva és cruel i innecessària. (...) I precisament per això crec q tothom, renunciant si cal a posicions de màxims, hem de fer tot el possible perquè surtin. I mentrestant, apropament a presons catalanes ja!". Uns dies abans de la primera visita de Colau, va ser el primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Gerardo Pisarello, el que va visitar Jordi Cuixart a Soto del Real.

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha afirmat aquest dimarts que li sembla bé la visita d'Iglesias als presos, però que ell no pensa fer-la perquè se'n faria una "lectura política errònia". Això no significa, però, que no hi hagi hagut altres càrrecs del seu partit que sí que s'hagin reunit amb presos. Són bàsicament el diputat tarragoní Carles Castillo i el cap del grup municipal del partit a l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni. Castillo va desplaçar-se a Estremera l'1 de març per trobar-se amb Oriol Junqueras, amb qui manté una bona relació des que van coincidir al Parlament. Collboni també va anar a Estremera, en el seu cas durant la primera setmana de maig per veure Quim Forn, amb qui ha coincidit durant molts anys a l'Ajuntament de Barcelona. Un altre dirigent polític que ha visitat presos és el portaveu del PNB al Congrés, Aitor Esteban, que l'abril va anar a Soto del Real a reunir-se amb Jordi Sànchez, ara diputat de JxCat.



Fora de l'àmbit polític, també hi ha diverses persones que s'han posicionat clarament en contra de la independència que han visitat presos i que en defensen l'alliberament. El passat dissabte, per exemple, el cantautor Joan Manuel Serrat va anar a Estremera per parlar amb Raül Romeva i Oriol Junqueras. Durant el maig, van ser els periodistes Xavier Sardà i Jordi Évole els que van viatjar fins a la presó madrilenya. Sardà va reunir-se amb Junqueras, mentre que Évole va explicar ell mateix a Twitter amb qui s'havia trobat i què pensava de la situació: "Surto d'Estremera de veure Junqueras (també he pogut saludar Raül Romeva i Quim Forn) i segueixo pensant que no haurien d'estar presos".



Entre els altres visitants dels presos catalans també hi ha Josep de Luis, president de l'Obra Cultural Balear (OCB), que al març va reunir-se amb Jordi Cuixart, i l'abat de Montserrat, Josep Maria Soler, que al mateix mes també va anar a Soto del Real, per trobar-se amb Cuixart i Jordi Sànchez.