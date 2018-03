El president del Parlament, Roger Torrent, ha tornat a parlar davant un auditori majoritàriament hostil. Aquest dimarts ho ha fet al Círculo Ecuestre, en un acte organitzat pel Cercle de Directius de Parla Alemanya, on ha defensat que la possible investidura de Jordi Sànchez com a president de la Generalitat s'ajusta a la llei i ha argumentat que, si es va poder presentar a les eleccions, no hi ha motiu ara perquè se li impedeixi que pugui convertir-se en el pròxim president de la Generalitat.

Entre els assistents hi havia persones que han fet pública la seva oberta enemistat amb el sobiranisme català i el republicanisme. Des de qui ha manifestat el desig per a que tots els independentistes siguin empresonats fins qui ha parlat en termes pejoratius del temps de la República espanyola.



Torrent havia recordat que contra Jordi Sànchez no pesa cap condemna, ja que està en presó preventiva, i que per tant no hi ha "cap impediment" per a que sigui investit com a President.



"Jo ho vaig dir en el meu discurs inaugural i ho he repetit: defensaré els drets polítics de tots els diputats. I el dret polític del diputat Jordi Sànchez passa avui per sotmetre a debat d'investidura", ha explicat als assistents.

El president del Parlament ha expressat la seva confiança en que Junts per Catalunya (JxCat), Esquerra Republicana (ERC) i la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) arribaran a un acord per sortir de l'impasse i fer possible la investidura.



Torrent, a més, ha expressat el desig que el pròxim Govern combini la responsabilitat amb les defensa de les conviccions, i ha resumit: "Eficàcia política i dignitat democràtica".

Seny i rauxa

Ha dit que el pròxim Executiu ha de ser la síntesi de dos conceptes molt catalans com són 'el seny' i 'la rauxa': el primer es caracteritza per la "serenitat, racionalitat, la ponderació i el sentit comú", i el segon per la rauxa, la determinació i l'entusiasme rebel.



Ha demanat una legislatura a Catalunya caracteritzada per la seguretat jurídica, les polítiques públiques i l'estabilitat, i ha advertit que per a que hi hagi "pau social" cal que es respectin les llibertats fonamentals, que es van veure obertament reprimides, per exemple, en situacions com les càrregues policials del passat 1 d'octubre contra participants en el referèndum d'autodeterminació.

Ofesos pel llaç groc

Diversos participants al col·loqui organitzat pel Cercle de Directius de Parla Alemanya s'han mostrat directament enfadats amb Torrent. Un d'ells ha arribat a afirmar que tots els dirigents sobiranistes haurien d'estar a la presó: "Jo voto per a que tots vostès vagin a la presó ".



El comentari ha estat acollit amb aplaudiments generalitzats però també amb algun xiulet, i el mateix soci de l'entitat que l'ha pronunciat, que no s'ha identificat, ha acusat els independentistes de portar "30 anys mentint" amb les bondats inexistents que tindria , al seu parer, un Estat català.



Entre els assistents que han pres la paraula també hi havia persones que han retret al president del Parlament que portés el llaç groc, símbol de la solidaritat amb els presos polítics. Li han arribat a dir que és un llaç subvencionat i ofensiu: "Li demanaria que s'abstingués de portar aquest llaç. A molts de nosaltres ens ofèn i molt ".



Un tercer assistent ha criticat les expropiacions que hi va haver durant la Segona República per part de l'Administració catalana, i ha lamentat que familiars seus van haver d'emigrar per evitar "un tret al clatell sota la mirada de la Generalitat".

Abans de la polèmica, el president del Cercle de Directius de Parla Alemanya, Albert Peters, li havia advertit al president del Parlament que parlaria en un "terreny crític", i ell mateix li ha formulat tant algunes crítiques com alguns elogis.



Torrent ha dit que el motiva sentir opinions discrepants, i en relació al polèmic acte del Col·legi d'Advocats de Barcelona en què diversos assistents es van aixecar quan va parlar de presos polítics, ha conclòs: "Dialogar és fonamental en política, com jo avui he escoltat i no m'he aixecat i no he sortit de la sala ".



També hi ha hagut una única intervenció a favor de les tesis de Roger Torrent, la d'un assistent que ha assegurat portar el llaç groc i que ha exposat que esperava "més" de la intervenció del president de la cambra legislativa, ja que ha considerat que no ha donat els motius de per què vol la independència.