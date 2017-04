L'expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero i el diputat al Congrés Eduardo Madina han defensat aquest dilluns a la seu del PSC que el passat octubre calia abstenir-se per facilitar la investidura de Mariano Rajoy, malgrat que 15 diputats socialistes, la major part catalans, van votar en contra i van haver de trencar per tant en aquella ocasió la disciplina de vot dins del grup parlamentari. L'antic lider socialista ha defensat l'agermanament entre diferents 'families' polítiques: "Vull un PSC en sintonia amb el PSOE, perquè si no estan bé entre ells, no està bé cap".



Zapatero també ha justificat l'actitud de la gestora del PSOE per 'sentit de país': “L'abstenció no va ser fruit d'una voluntat política o d'afecte a Rajoy, va ser fruit de tenir 85 escons o de no poder sumar. No hi havia suma”, ha insistit.



Rodríguez Zapatero, participava aquest dilluns a Barcelona en un acte de campanya a favor de Susana Díaz al costat del diputat al Congrés, Eduardo Madina, durant el procés de primàries del partit. “Dono suport a Susana Díaz perquè defensa aquest partit i la seva història”, ha expressat Zapatero a la sala Ernest Lluch de la seu del PSC. “No tornarem a ser majoria si no defensem tota la nostra tasca històrica”, ha insistit sobre la necessitat de mantenir la “coherència, el respecte i la responsabilitat” respecte el passat polític del PSOE.



Zapatero, igual que Madina, han apostat pel lideratge de la presidenta de la Junta d'Andalusia, Susana Díaz, per ser l'escollida com a secretària general del PSOE el proper 21 de maig enfront de Pedro Sánchez i Patxi López. “La capacitat de lideratge és decisiva”, ha sostingut Zapatero davant de desenes de militants socialistes catalans. “Ella és la que va aconseguir unir al PSOE a Andalusia”, ha insistit. Eduardo Madina, ara coordinador general de la ponència política del 39 Congrés Federal del PSOE, també ha defensat el lideratge de Susana Díaz per “tornar a ser primers i guanyar les eleccions”. “El PSOE està en un procés orgànic. Tenim l'oportunitat amb Susana que no surti per ser tercer, sinó per ser primer”, ha defensat.



També hi ha hagut al·lusions a l'adversari més contraposat a Díaz, el deposat secretari general Pedro Sánchez, a qui han desqualificat per haver "renegat de la història del PSOE que abans aplaudia". Zapatero ha afirmat: “Crec en els polítics i lideratges que no es queixen, que tenen responsabilitat”. I ha seguit: “No tindríem 140 anys d'història si no haguéssim fet això”. Zapatero també ha defensat la “unitat” del partit com a argument de defensa a Díaz: “La recuperació i victòries electorals són reflex de com està el partit”. “No hi ha procés històric on els antagonismes hagin influït a favor d'un canvi, ja que afavoreixen els conservadors. Els canvis són fruit de l'actitud reformista”, ha seguit.



I ha explicat l'operació amb la que van obligar Sánchez a dimitir en els següents termes: "Hi va haver una votació i la majoria va rebutjar la seva estratègia de primàries i congrés. Ningú té dret a bloquejar el funcionament democràtic d'un país. No va ser un enderrocament".



“Hem de recuperar la voluntat de projecte polític majoritari, d'un projecte de país”, ha manifestat per criticar a aquells partits que tenen “actituds més radicals” i “volen quedar-se amb el nostre espai polític electoral”. “És una exigència per a l'esquerra que vol governar, no per la que vol exhibir-se”, ha afirmat en al·lusió a Podem i altres forces de l'esquerra reformadora.

José L. Rodriguez Zapatero amb Eduardo Madina a la seu del PSC

L'expresident socialista ha seguit amb la seva defensa de les polítiques impulsades pel PSOE al llarg de la seva història, com per exemple la criticada reforma de l'article 135 de la Constitució. “És que votant anàvem a tenir més diners en les arques públiques? No, anàvem a enganyar a la gent”, ha opinat.



“Nosaltres som l'alternativa al PP i hem de preparar al partit per guanyar amb majoria. Cal guanyar les eleccions”, ha finalitzat entre aplaudiments.

"Convivència territorial" per a Catalunya

En ple debat sobre el futur polític del partit, Eduardo Madina ha defensat: "Vull un model de país que no oscil·li, un projecte de societat estable". Pel que fa a Catalunya, també ha apostat per "un partit que no oscil·li en el debat territorial" d'acord amb als posicionaments de Susana Díaz.: "Vull una líder al servei de l'estabilitat i la convivència territorial per als propers anys ". "No veig cap altre partit amb un discurs, excepte aquest partit després del Congrés", ha avançat. Eduardo Madina ha optat per "deixar enrere" els anys difícils del PSOE i ha apel·lat "a un vot de futur" amb Susana Díaz.