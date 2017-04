El Govern ha reiterat avui la seva "determinació" per a celebrar el referèndum sobiranista malgrat que els membres de l'executiu han rebut avui la cinquena notificació judicial, que els adverteix que no poden prosseguir amb els preparatius de la consulta sobiranista.



La cinquena notificació informa al Govern que el Tribunal Constitucional (TC) ha suspès les disposicions de la llei de Pressupostos de la Generalitat referents al referèndum d'autodeterminació, de manera que els adverteix que no poden donar passos seguint els articles suspesos i els avisa de possibles responsabilitats penals.



En aquest context, el Govern ha anunciat que es personarà en el procés del recurs d'inconstitucionalitat que va presentar el Govern central per defensar la legalitat de la disposició addicional 40 de la Llei de Pressupostos, suspesa pel TC.



"No deixarem d'anar cap endavant", ha escrit Puigdemont a Twitter, en un missatge que s'ha acompanyat d'una fotografia d'ell amb les cinc notificacions i un quadre amb el lema "Catalunya endavant".

Puigdemont davant les notificacions judicials sobre el referèndum

En la roda de premsa posterior a la reunió de l'executiu català, la consellera de Presidència, Neus Munté, ha remarcat que, tot i les notificacions, el Govern afronta "amb determinació" els propers passos del procés sobiranista i ha remarcat que "hi ha un acord total i absolut a culminar aquest mandat denominat referèndum ".



Munté ha expressat aquest missatge d'unitat entre el PDeCAT i ERC dins del Govern en la preparació del referèndum, tot i que avui s'han visualitzat desavinences a l'hora d'explicar detalls d'aquesta convocatòria a les urnes, encara sense data al calendari.

Organització del referèndum

Així, la secretària general d'ERC i portaveu de Junts pel Sí al Parlament, Marta Rovira, ha assegurat que la Generalitat estudia crear una borsa d'aturats que puguin treballar en diverses tasques de l'organització del referèndum d'autodeterminació.



No obstant això, Munté, vicepresidenta del PDeCAT, ha afirmat: "No em consta que s'estigui analitzant aquesta situació, però del que fa o deixa de fer el Govern de la Generalitat informa el Govern de la Generalitat".



Munté ha apuntat que el Govern té "la responsabilitat d'analitzar diferents escenaris", però ha marcat distàncies amb la proposta de Rovira en recalcar que és "un plantejament que fa una representant d'una formació política".



La portaveu de la Generalitat no ha avançat cap detall del referèndum i s'ha limitat a dir que el Govern actuarà de la forma "més determinada, discreta i diligent possible".



"No ens consta que el Govern de l'Estat expliqui les seves estratègies públicament amb relació al procés que viu Catalunya, per què hauríem de fer-ho nosaltres?", Ha expressat Munté, que s'ha limitat a assenyalar que el Govern té "un compromís molt clar per fer el referèndum ".



Una consulta que el Govern voldria encara acordar amb un Govern d'Espanya que, segons Munté, "no vol parlar" i respon per la via judicial.



La consellera de Presidència, així mateix, ha garantit en tot el procés del referèndum "la protecció dels treballadors públics".



Segons fonts del Govern, a més dels consellers i el president, també han rebut notificacions judicials el secretari del Govern, Joan Vidal de Ciurana; el secretari general de la Vicepresidència, Josep Maria Jové; la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal; la directora de Contractació Pública, Mercè Corretja; i la directora general de Pressupostos, Anna Tarrach.

Nova multa contra Òmnium i l'ANC

Les entitats de la societat civil Òmnium Cultural i l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) han estat sancionades per l'Agència estatal de Protecció de Dades amb una nova multa de 90.000 euros per tenir "una base de dades inoperativa als Estats Units durant el període de temps en el qual s'estava definint el nou protocol internacional sobre dades d'allotjats en aquell país". En un comunicat conjunt, Òmnium i ANC han qualificat la multa de política i asseguren que han complert rigorosament amb la normativa existent en cada moment.



Segons Òmnium i l’ANC la sanció "és un clar exemple de la persecució que ja fa mesos que l’Estat practica cap a les entitats sobiranistes aplicant mesures sancionadores d’excepció contra les dues entitats cíviques que promouen el referèndum".



La denúncia en contra de les entitats l’hauria presentat un particular a l’AEPD, però Òmnium i l’ANC asseguren que la identitat del denunciant no ha pogut ser verificada.

"Aquesta multa torna a demostrar la voluntat de l'Estat espanyol d'ofegar-nos econòmicament i fer-nos callar", afirmen, a més de garantir fermesa en el seu propòsit: "No callarem ni ens aturarem: defensarem la democràcia i la nostra llibertat fins al final".

La sanció de l’AEPD se suma a les que ja els van ser imposades per valor de 440.000 euros, per haver recollit i conservat" informació sobre dades ideològiques sense el consentiment dels afectats", durant la gigaenquesta del 9-N, "vulnerant" d'aquesta manera la llei espanyola de protecció de dades.