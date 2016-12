Puigdemont: "Encara no hem rebut resposta a la mà estesa per pactar el referèndum amb el govern espanyol"

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha aprofitat el missatge institucional de Cap d'Any, per refermar que durant el 2017 "els catalans decidirem lliurement el nostre futur en un referèndum legal i vinculant". "Serà legal perquè es convocarà d'acord amb el mandat de les lleis" i "vinculant" perquè "el resultat que decideixin els ciutadans de Catalunya serà el que el govern i el Parlament hauran d'aplicar sense dilacions ni excuses".



En el seu primer missatge institucional de Cap d'Any, Puigdemont també ha volgut afirmar que el seu executiu "ha fet del diàleg el seu instrument per treballar des del primer dia" i ha aconseguit teixir "consensos amplis a Catalunya al voltant del referèndum", com es va constatar la setmana passada amb la celebració de la cimera al Parlament. Ara bé, "encara no hem rebut resposta a la mà estesa per pactar-lo des del govern espanyol", ha lamentat, per afegir que va fer l'oferta durant el debat de la qüestió de confiança del setembre i va reiterar-la posteriorment en una conferència a Madrid. "Continuarem tenint la mà estesa sempre, però des del compromís i la fidelitat als nostres principis", ha conclòs.







Hores abans de l'emissió del seu missatge, el president espanyol, Mariano Rajoy, havia insistit que no autoritzarà cap referèndum "que vulgui liquidar la unitat d'Espanya". La porta del pacte, per tant, segueix ben tancada.



En un altre moment del discurs, Puigdemont ha assegurat que el seu govern està "complint fidelment" el mandat sorgit de les eleccions del 27 de setembre de l'any passat, que és "portar el país de la post-autonomia a la pre-independència".

Sobre d'altres qüestions, ha plantejat que el govern treballa amb una "voluntat decidida d’eficàcia, amb compromís i sensibilitat social" i amb l’objectiu de "millorar les condicions de vida de tots els catalans sense excepció". Ha volgut destacar el creixement econòmic i la creació d'ocupació que Catalunya ha experimentat durant el 2016 i s'ha mostrat confiat que les previsions de cara al 2017 van encaminades a "recuperar els nivells d’abans de la crisi i recórrer el camí del progrés econòmic i social". Amb tot, Puigdemont ha obviat que totes les previsions indiquen que, per exemple, tant les xifres d'atur com les de desigualtat estaran clarament per damunt de les que existien el 2007.



A nivell internacional ha alertat de "l’ascens dels populismes, la persecució de llibertats fonamentals en democràcia, com la llibertat d’expressió, la persistència dels conflictes armats i les crisis humanitàries que se’n deriven", que "continuen essent assignatures pendents que la humanitat ha d’afrontar", ha dit. I ha fet una crida a "la valentia i el coratge» per encarar-los «sense caure en la recepta fàcil de la demagògia".

