Puigdemont demana a Brussel·les que mediï per assegurar el referèndum

BRUSSEL·LES.- Una sala del Parlament Europeu plena a vessar, majoritàriament de ciutadans, ha rebut entre aplaudiments la plana major del govern català. Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Raül Romenva han comparegut davant centenars de persones per defensar la convocatòria del referèndum sobre la independència de Catalunya, que consideren una qüestió europea, i demanen a les institucions comunitària que no donin l'esquena al procés sobiranista. La sala, de fet, s'ha quedat petita.



Per a Carles Puigdemont, president de la Generalitat, la independència de Catalunya és una qüestió europea, i ho és perquè, segons el president, és un assumpte que afecta tots els ciutadans "que creuen en la llibertat". Així ho ha defensat a l'Eurocambra on ha criticat la negativa del Govern espanyol a negociar l'organització d'una consulta consensuada i per tant, el dret a decidir dels catalans. Puigdemont ha criticat a més la "judicialització de la política", en referència a la imputació dels organitzadors del 9N.

El president, que s'ha dirigit a l'auditori en català, anglès i francès, ha començat el seu discurs enviant un missatge al nou president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, a qui ha recordat la seva promesa de fer el català llengua oficial a l'Eurocambra. El president ha demanat a la Unió Europa que no "miri cap a un altre costat" i actuï com a mediador per assegurar la celebració legal del referèndum. Així i tot, ha avisat, aquest tindrà lloc d'aquí al setembre, passi el que passi: "Aquest any els ciutadans de Catalunya tindran l'oportunitat de decidir el seu futur".



El president insisteix que el referèndum és la millor eina per determinar la voluntat del poble català ja que es tracta del "mecanisme més clar, poderós i acceptat internacionalment". Puigdemont ha recordat que no es tracta d'un fenomen nou i ha esmentat els casos del Quebec i Escòcia, encara que en ambdós casos el poble va votar en contra de la independència.

Romeva: "És impensable que Europa no triï la democràcia"

Raül Romeva, titular d'Exteriors de la Generalitat, ha defensat que "Europa no pot construir-se subestimant els seus ciutadans", en plena negociació del Brexit i l'ascens de l'euroescepticisme. Europa, insisteix l'exeurodiputat, "haurà de prendre partit i és impensable que no triï la democràcia", però si no ho fa, "estarà actuant en contra dels seus valors fonamentals". El vicepresident, Oriol Junqueras, l'únic a intervenir en castellà, ha deixat clar que el seu és un projecte de democratització, en una Europa que necessita estar més unida i més forta. Uns objectius, insisteix Junqueras, que "estem convençuts que Europa o gran part d'Europa comparteix".



Amb discursos marcadament europeistes, els representants de la Generalitat han defensat que el poble català és també europeu i han insistit en l'aspiració de Catalunya de continuar sent part de la Unió Europea després de la independència. "Europa", insisteix Puigdemont, "és on volem estar". Un argumentari que, però, xoca amb la indiferència de les institucions que no fan forat a la seva agenda al President, encara que aquesta vegada ni s'hagi molestat a preguntar; la necessitat d'una Catalunya independent d'enfrontar el procés d'adhesió de la UE amb la més que probable oposició d'Espanya i l'absència avui de càrrecs europeus de rellevància.

Crida al boicot de González Pons

La conferència ha estat precedida per una àmplia campanya publicitària en mitjans internacionals com Le Monde o Financial Times i també ha estat marcada per la petició del cap de delegació del PP al Parlament Europeu, Esteban González Pons, als eurodiputats del seu grup de no acudir a l'esdeveniment per evitar que l'assistència fos utilitzada com una mostra de suport al procés.



L'acte ha estat organitzat pels eurodiputats catalans Josep Maria Terricabras i Jordi Solé (ERC) i Ramon Tremosa (CDC). Aquest últim va acusar el recentment elegit president del Parlament Europeu, el popular Antonio Tajani, de contraprogramar Puigdemont en convocar per a aquesta mateixa tarda de dimarts la tradicional recepció d'Any Nou del Parlament Europeu. Una afirmació que el responsable de comunicació del Parlament ha desmentit, afirmant que l'acte estava a l'agenda des de desembre.