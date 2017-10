Puigdemont al rei: "Així, no"

"Així no, amb la seva decisió d'ahir vosté va decebre molta gent a Catalunya que l'aprecia i que l'ha ajudat en moments difícils de la institució. Gent que esperava de vosté un altre to i una apel·lació al diàleg i a la concòrdia". En aquests termes s'ha expressat el President de la Generalitat de Catalunya en un missatge que en un moment determinat ha adreçat directament al rei, per donar una resposta respectuosa al discurs que 'sa majestat' va pronunciar ahir dimarts.



Carles Puigdemont ha explicat prèviament a la ciutadania els motius de la decepció amb l'actitud de la corona:

"Som, en efecte, una societat enormement cohesionada en la diversitat. Per això el missatge que el cap de l’Estat va voler adreçar a una part de la població no el podem compartir ni acceptar. El rei fa seu el discurs i les polítiques del govern Rajoy que han estat catastròfiques en relació amb Catalunya, i ignora deliberadament els milions de catalans que no pensem com ells. Ignora deliberadament els catalans que han estat víctimes d’una violència policial que ha glaçat el cor a mig món. El rei va perdre ahir una oportunitat d’adreçar-se a tots els ciutadans a qui deu la corona, i als quals deu el respecte perquè així li encomana la Constitució. Una Constitució que li atorga un paper moderador que en cap cas no ha tingut, i que ahir va declinar amb duresa. Tampoc no ha tingut interès a conèixer l’opinió i la visió del Govern de la Generalitat en cap moment d’aquesta crisi, i ha acceptat assumir un rol inadequat que només busca aplanar les decisions que el Govern espanyol fa temps que estudia per tal de liquidar les aspiracions de sobirania del poble català. Unes aspiracions que no dubta a tractar com a criminals i il·legítimes, i contra les quals usa recursos sense límit".



'Pau, diàleg i acord'

Puigdemont ha dedicat també bona part del seu discurs a les esperances dipositades en la possibilitat que el conflicte entre Catalunya i Espanya es pugui resoldre a través d'una mediació:



"Aquest moment demana mediació", ha insistit el President. "Hem rebut diverses propostes en les darreres hores, i en rebrem més: totes elles coneixen de primera mà la meva disposició a emprendre un procés de mediació. Ho reiterarem tantes vegades com faci falta. Pau, diàleg i acord formen part de la cultura política del nostre poble. Tanmateix no hem rebut mai cap resposta positiva per part de l’Estat a cap de les opcions de mèdiació que ja hi ha sobre la taula, i crec, amb tota sinceritat, que torna a ser una greu irresponsabilitat no atendre els precs que envien gent de dins i de fora de Catalunya i de l’Estat per tal que aquest conflicte s’encarrili des de la política i no des de la policia".

"Un sol poble"

El president del govern català ha volgut destacar també el civisme que va caracteritzar les mobilitzacions que van acompanyar la vaga general de de dimarts i el fet que es manifestessin conjuntament persones amb diferents banderes: "Catalunya va demostrar ahir que està unit, que és un sol poble, que fa pinya en la defensa dels valors de la democràcia, i ho va fer de la manera com sempre fem i volem fer les coses: amb civisme i en pau".