La secció segona de l'Audiència de Navarra, que ha dictat sentència sobre el judici a La Manada, serà qui decideixi sobre si es posa en llibertat o no als cinc condemnats a 9 anys de presó per abús sexual, en cas que ho sol·licitin formalment les defenses, mentre segueixi el procés judicial amb la presentació de recursos de les parts a la sentència.



L'advocat de quatre dels cinc membres de La Manada, Agustín Martínez Becerra, ja va afirmar després de conèixer la sentència que "immediatament" demanaria la llibertat dels seus clients, ja que les anteriors vegades que ho ha demanat "l'element distorsionador per ser posats en llibertat era el fet que la pena era de 25 anys i hi havia risc de fugida".

Els cinc encausats es troben a la presó des que van ser detinguts el 7 de juliol de 2016. Una vegada vist per a sentència el judici, el novembre passat, els seus advocats van demanar la seva sortida en llibertat, petició que llavors es va negar. No obstant això, no va ser una decisió unànime del tribunal, ja que un dels tres magistrats no va donar suport a que continuessin a la presó. Aquest mateix jutge ha emès un vot particular en la sentència al no veure culpables als condemnats i demanava la sortida de presó.

El procés judicial no va acabar aquest dijous, ja que ara les parts presentaran recursos a la sentència. Tenen un termini de deu dies per fer-ho i serà la sala que dirigeix el president del Tribunal Superior de Justícia de Navarra (TSJN), Joaquín Galve, qui hagi de resoldre'ls. En concret, la Sala civil i Penal del TSJN.

Recursos contra la sentència

La Fiscalia de Navarra manté la seva consideració que els fets denunciats per una jove en els Sanfermines de 2016 són constitutius d'un delicte d'agressió sexual, de violació, i no solament d'abús sexual, per la qual cosa presentarà recurs a la sentència dictada per l'Audiència Provincial.



En un comunicat informa que, una vegada estudiada la sentència dictada per la secció segona de l'Audiència Provincial de Navarra en la qual es condemna als cinc acusats com a autors d'un delicte d'abús sexual a la pena de 9 anys, va a recórrer en apel·lació davant la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Navarra.

El recurs es presentarà en els propers dies segons anuncia la Fiscalia que remarca que es manté en la seva consideració inicial que és un cas d'agressió sexual. En el judici va demanar més de 22 anys de presó per a cadascun dels acusats i el pagament d'una indemnització conjunta de 100.000 euros.



Els advocats dels condemnats van anunciar dijous, després de conèixer la sentència, que presentaran recurs. També ho han fet les acusacions populars, tant el Govern foral com l'Ajuntament de Pamplona.

Per la seva banda, l'advocat de la víctima, Carlos Bacaicoa, ha avançat aquest divendres que encara no sap si la seva defensada voldrà recórrer la sentència. "Hem de parlar amb ella per veure si vol recórrer. Nosaltres som de l'opinió que cal recórrer", ha assenyalat.



Quan gaudiran de permisos per sortir de presó?

Els condemnats podrien sol·licitar permisos penitenciaris per sortir de presó una vegada complerta la quarta part de la condemna, és a dir, els dos anys i tres mesos. Com que d'aquí sis mesos aconseguirien aquest termini, amb el temps de presó preventiva, que computa com a compliment de la pena, teòricament tindrien la possibilitat de ser al carrer a l'octubre.



No obstant això, perquè això es produeixi, la sentència ha de ser ferma i encara falta que es pronunciïn el Tribunal de Navarra, primer, i el Tribunal Suprem, després. Això significaria que, en la pràctica, no podran sol·licitar permisos fins a dins d'un any, aproximadament, sempre que hagin tingut bon comportament.

Abans, podrien ser obligats a seguir un programa per tractar el seu comportament sexual, la durada del qual supera l'any, segons fonts jurídiques citades per El Mundo.



Hi ha altres requisits que haurien de complir per a que, arribat el moment, demanar un permís penitenciari, encara que no cal obviar el judici que tenen pendent quatre dels empresonats per presumptes abusos sexuals a una jove cordovesa de Pozoblanco durant les festes de Torrecampo de 2016.

Aquest segon cas va començar a investigar-se quan, després de ser detinguts a Pamplona, la policia va trobar uns vídeos en els quals els ara empresonats presumptament abusaven, dins d'un cotxe, d'una jove que estava sense coneixement. La policia va aconseguir localitzar-la i la víctima els va denunciar.



La fase d'instrucció és a punt d'acabar i encara no està prevista la data del judici, la hipotètica pena del qual se sumaria a la condemna a nou anys de presó per abusar de la primera jove a Pamplona.