La realitat sobre l'atur a Catalunya durant el procés que la ministra Báñez pretén ocultar

Un míting en ple Congrés. Així es podria qualificar la intervenció de la ministra d'Ocupació, Fátima Báñez, durant la sessió de control al Govern al Congrés, en respondre a una pregunta del diputat i exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, sobre "les conseqüències del procés independentista sobre l'augment de l'atur a Catalunya ". En la seva resposta, la ministra només ha destacat les dades que afavoreixen el seu discurs contra els independentistes, i ha ignorat deliberadament les que dibuixen una realitat força diferent.

La pregunta, la primera iniciativa de Fernández Díaz després de 16 mesos de legislatura, tenia ja de per si una evident càrrega de profunditat. L'ara diputat ras per Barcelona ha definit com a "dramàtica" la situació de l'ocupació a Catalunya. La ministra ha recollit el guant i ha assegurat que "un de cada tres llocs de treball que es destrueixen a Espanya ocorre a Catalunya", que en les seves paraules "era un exemple" per a tot l'Estat, però que ara ha estat víctima de "la inestabilitat i irracionalitat "del govern dels independentistes.

"El procés independentista ha frenat la creació d'ocupació", ha afegit Báñez en la seva resposta a Fernández Díaz. Segons la ministra, des de l'inici de "la recuperació" fins al passat mes de setembre Catalunya liderava la creació d'ocupació a Espanya, però a l'octubre el nombre de nous afiliats es va reduir en un 70% respecte als que s'havien comptabilitzat un any abans, mentre que el novembre va tancar amb menys cotitzants catalans en contraposició a aquest mateix mes de 2016, quan en va augmentar el nombre.

La ministra d'Ocupació ha recordat també que entre octubre i novembre l'atur va augmentar de 22.000 persones, cosa que representa un creixement del 85% respecte a aquests dos mesos del 2016, quan l'augment de l'atur va fregar les 12.000 persones. Fins i tot ha anat una mica més lluny i ha assegurat, categòrica: "Al novembre Catalunya va passar d'haver creat sempre ocupació en aquest mes a perdre'n".



Després de desgranar totes aquestes dades, ha arribat la part més política de la seva intervenció: "El 21D és una gran oportunitat perquè els catalans recuperin el més important: les oportunitats, el ritme de creació d'ocupació, perquè això és el que demana la societat catalana i reivindica també la societat espanyola ".

99.000 aturats menys l'últim any

La realitat però, és tossuda. La ministra ha ignorat deliberadament que des que va començar la recuperació econòmica, a finals del 2013, Catalunya és la comunitat on més s'ha reduït l'atur, per sobre de Madrid -l'altre motor econòmic de l'Estat- o d'Andalusia -la comunitat autònoma més poblada- . És cert que els dos últims mesos han estat dolents, però des del 2013 a Catalunya l'atur s'ha reduït de 206.517 persones, mentre que a Madrid han estat 155.968 les persones que han abandonat la cua de l'atur, i a Andalusia, 146.945.



De fet, en el que portem de 2017 l'atur s'ha reduït més a Catalunya que a Madrid. En números rodons, a Catalunya 31.000 persones han escapat de l'atur el 2017; a Madrid han estat 27.000. A Andalusia, amb un milió més d'habitants, la reducció de l'atur ha estat similar, d'unes 31.000 persones.

Báñez també ha assegurat que a Catalunya sempre s'havia creat ocupació durant el mes de novembre, però al novembre del 2016 també va augmentar l'atur, en concret, de 4.573 persones. De fet, en l'últim any, durant el qual el procés sobiranista ha arribat al seu punt àlgid, l'atur registrat a Catalunya s'ha reduït de 99.000 persones.



Tampoc ha pres en consideració Báñez que tot i els mals resultats de Catalunya, l'atur va créixer en altres vuit comunitats autònomes, sent les Illes Balears on el repunt d'aturats va ser més gran, per sobre dels 12.000. No obstant això, Báñez ha ignorat aquesta dada, i ha preferit fer un míting al Congrés en plena campanya electoral del 21D.catalunya