La Coordinadora de Catalunya a Comú, el màxim òrgan del partit, s'ha reunit per decidir quina pregunta farà als més de 10.000 afiliats del seu partit en relació a la mobilització l'1 d'octubre a Catalunya. Xavier Domènech, líder de la formació, ha declarat que "en aquesta situació en què les relacions estan trencades, i la persecució judicial està arribant a extrems greus creiem que el nostre partit, que és el més transversal que existeix al país, ha de prendre posicionaments" .



En cap cas la formació es posicionarà en relació a la pregunta del referèndum

És per això que la Coordinadora ha triat la pregunta "Catalunya en Comú ha de participar en la mobilització de l'1 d'octubre?". Es tracta d'una pregunta amb resposta binària de Sí o No i que s'ha aprovat amb 75 vots a favor, 1 en contra i 15 abstencions. La votació entre els afiliats a la formació es farà entre els dies 12 i 14 de setembre i el resultat es donarà a conèixer el divendres 15 de setembre.



Des del partit han volgut aclarir que si el resultat de la votació és positiu, en cap cas la formació es posicionarà en relació a la pregunta del referèndum. Així i tot, Domènech s'ha refermat en la seva predisposició a votar l'1 d'octubre encara que no assistirà a la manifestació l'11 de setembre convocada per l'Assemblea Nacional Catalana perquè "està massa posicionada pel Sí".



Encara que en el debat d'aquest dissabte no s'ha discutit sobre si Barcelona ha de cedir o no els seus espais electorals per al referèndum, el líder de la formació ha mostrat el seu acord amb la posició de l'Ajuntament d'Ada Colau i ha expressat que aquest "farà tot el que estigui a les seves mans per garantir el dret a votar sense comprometre els seus treballadors ".



Domènech ha conclòs les seves declaracions amb un rotund "Mariano Rajoy passarà a la història per ser el president que no va ser capaç de solucionar la situació de Catalunya, una situació que tenim des de l'any 78. És per això que hem de seguir treballant per a fer-lo fora del Govern ".