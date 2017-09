La Fiscalia de Tarragona ha obert diligències per l'inici de la campanya pel referèndum de l'1-O i l'acte d'obertura al Tarraco Arena que van protagonitzar el president de la Generalitat, Carles Puigdemont; el vicepresident, Oriol Junqueras, i la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.



Segons han indicat fonts judicials, les diligències s'han obert pels actes vinculats a la campanya d'un referèndum que ha estat suspès pel Tribunal Constitucional, entre ells per l'acte del Tarraco Arena, que es va fer per la nit. De moment s'està recollint tota la informació vinculada a l'acte i als altres accions, i encara no s'ha requerit a l'empresa gestora del recinte que proporcioni informació ni s'ha citat a ningú a declarar.

A més, la Fiscalia té constància de la retirada d'un centenar de cartells a tres joves a Alcanar, que van ser identificats per la Guàrdia Civil. Aquest mateix divendres, el fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, ha assegurat en una entrevista que estudiarà si l'acte d'inici de la campanya del referèndum incorre en un delicte, i ha apuntat a una possible prevaricació si es va organitzar amb fons públics.

Suspesa una conferència d'Anna Gabriel a Vitoria

Per la seva banda, a Vitoria el Jutjat Contenciós Administratiu número 3 ha suspès l'autorització de cessió d'un local municipal de la capital alabesa per acollir una conferència de la diputada de la CUP Anna Gabriel en considerar il·legal la defensa del referèndum de Catalunya de l'1 d'octubre.



L'acte a Vitoria a favor del referèndum a Catalunya per Anna Gabriel / REUTERS

L'acte judicial, dictat poc abans que comencés aquesta xerrada al centre cívic Aldabe de Vitòria i que finalment ha estat suspès per la Policia Local, explica que s'ordena la suspensió cautelar de la xerrada per la situació que es generaria si es celebrés la conferència a favor de la consulta catalana.

Segons el jutge, la xerrada té "una intenció clara de promoció del referèndum"

D'aquesta manera el jutge ha admès el recurs presentat per la Delegació del govern aquest dijous, que va demanar que s'adoptés una "mesura cautelaríssima" per suspendre la cessió per part de l'Ajuntament de Vitòria del local municipal per a "un acte de campanya electoral de promoció del referèndum".



Després d'assenyalar que "la urgència" en dictar aquest acte era "evident", atès que en cas contrari es consumaria l'acte que la Delegació del govern tractava d'impedir, el jutge constata que l'objecte de la conferència era defensar la celebració del referèndum independentista .

En aquest sentit recorda que el Tribunal Constitucional ha ordenat en una resolució "impedir o paralitzar qualsevol iniciativa que suposi ignorar o eludir" la suspensió d'aquesta consulta independentista, com al seu judici ocorre amb la xerrada de la diputada de la CUP, Anna Gabriel, que té "una intenció clara de promoció d'aquest referèndum".