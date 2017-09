El rei Felip s'ha mostrat aquest dimecres convençut que la Constitució Espanyola "prevaldrà sobre qualsevol trencament" de la "convivència en democràcia", que és la base de la vida "en llibertat comuna", en referència expressa al desafiament sobiranista de Catalunya i al referèndum d'autodeterminació convocat pel pròxim 1 d'octubre.



El monarca ha arrencat el seu discurs durant l'acte de lliurament dels Premis Nacionals de Cultura, que ha tingut lloc a la Catedral de Conca, amb una menció expressa a la situació de Catalunya. Així, en relació al referèndum d'autodeterminació, ha assenyalat que "davant dels que se situen fora de la legalitat constitucional i estatuària i fracturen la societat", ell està "segur que els drets que pertanyen a tots els espanyols seran preservats i les llibertats de tots els ciutadans seran garantides i protegides" .



"La convivència, en una democràcia constitucional com la nostra, només és possible si les lleis que la regulen i organitzen són ateses i complertes pels ciutadans i per les institucions; si els drets i llibertats dels ciutadans són tutelats i respectats pels poders públics ", ha afegit, informa OTR/Press.



El monarca ha lligat aquestes reflexions a la definició de cultura, que és "la història i l'art", i ha puntualitzat que "per poder expressar-se, la cultura necessita llibertat", "llibertat que va costar molt aconseguir als espanyols". "Una aspiració assolida després de molts sacrificis i esforços, gràcies al compromís i la generositat de tots. Un gran triomf col·lectiu que és irrenunciable", ha manifestat Felip VI.



Així mateix, ha insistit que les llibertats de "tots els ciutadans seran garantides i protegides". "La nostra vida en comú en llibertat és el fonament del nostre progrés i pilar essencial de la nostra pertinença a la Unió Europea".



Posició comuna a les Corts de PDeCAT, ERC, En Comú Podem i Bildu

El PDeCAT, ERC, En Comú Podem i Bildu han registrat aquesta tarda la petició de compareixença del fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, perquè expliqui la seva decisió d'ordenar que s'imputi als alcaldes que cedeixin espais per al referèndum sobiranista del 1 d'octubre.



El PDeCAT ha recordat el perfil de Maza, recentment reprovat a la Cambra, i han informat que de moment són aquests quatre partits els que reclamen la seva compareixença, tot i que no descarten que es sumin més formacions polítiques.



El diputat i alcalde de Tortosa Ferran Bel, ha declarat que el fet que s'intenti investigar en bloc a més del 75 per cent dels alcaldes d'un país és "una situació que no té precedents en Estats democràtics de la Unió Europea".



Bel ha assegurat que les iniciatives de la Fiscalia no dividiran els alcaldes i regidors compromesos amb la consulta.



"Hem escoltat aquests dies alguns alcaldes que expressaven preocupació perquè se sentien pressionats per una carta del president Puigdemont... Poden entendrecom ens sentim nosaltres, que serem investigats per la fiscalia?" ha ironitzat l'alcalde de Tortosa.



Avui mateix, el fiscal general de l'Estat ha enviat una instrucció als fiscals de Catalunya perquè citin com investigats als alcaldes que han signat un decret per cedir locals per celebrar l'1-O i, en cas de no comparèixer, reclamin als Mossos que els detinguin.



En un ofici dirigit als fiscals en cap provincials, Maza demana que, a la vista del nombre de municipis afectats, es doni preferència en l'obertura de diligències d'investigació a aquells que tinguin més població.

Els quatre partits esmentats reclamen la compareixença de Maza al Congrés per donar explicacions sobre aquesta decisió.



I també demanen que el fiscal general informi a la Cambra baixa de les actuacions que està duent a terme la Fiscalia "que atempten contra la llibertat d'expressió".



En aquest últim cas, els proponents no detallen a quins assumptes es refereixen, encara que la suspensió per part d'un jutge de Madrid de la cessió d'un espai municipal per a celebrar un acte de suport al referèndum ha rebut nombroses crítiques, algunes d'aquests partits, que el consideren un atemptat a la llibertat.

Alcaldes convoquen protesta

Les associacions municipalistes catalanes, Associació de Municipis per la Independència (AMI) i l'Associació Catalana de Municipis (ACM) han convocat un acte de protesta pel proper dissabte, a la Plaça de Sant Jaume de Barcelona, per fer evident la seva preocupació per l'actuació i les advertències de la Fiscalia.



La presidenta de l'AMI, Neus Lloveras, ha cridat aquest dimecres als alcaldes que han signat decrets municipals de suport al referèndum de l'1-O a que vagin a declarar quan els citin, perquè "no tenen res a amagar ni cap inconvenient a explicar, on sigui, que estaran al costat del Parlament, del Govern i de la gent per fer possible el vot ".



En declaracions al costat del president de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), Miquel Buch, Lloveras que les dues entitats tenen "unitat d'acció absoluta" i que l'objectiu és continuar treballant en positiu cap al referèndum.



Preguntada pels 30 alcaldes de la CUP que han anunciat que no acudiran a declarar, ha reiterat que la unitat d'acció és absoluta: "Tots anem a una, tots anirem a declarar. Això no treu que hi hagi alcaldes que vulguin anar voluntàriament i altres que no, però tots anirem a declarar perquè no hi ha res a amagar ".