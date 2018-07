Santamaria s'imposa a Casado en les primàries del PP per poc més de 1.000 vots

Soraya Sáenz de Santamaría ha estat la guanyadora de les primàries del PP per elegir nou líder, les primeres que celebra el partit. Amb un marge mínim, però, de només 1.186 vots de diferència. La que va ser poderosa vicepresidenta al llarg de tots els executius de Mariano Rajoy ha obtingut poc més de 21.513 vots, un 37% del total, per uns 19.967 i 34% de l'exvicesecretari de Comunicació del partit –va dimitir per participar en el procés de primàries– Pablo Casado, la gran sorpresa de la jornada. Més lluny queda la teòrica dona forta del partit, la secretària general, María Dolores de Cospedal, amb uns 15.000 vots i el 26%.



Tot i imposar-se en les primàries, això no implica necessàriament que Santamaría hagi de ser la nova presidenta del partit i successora de Rajoy. El nom definitiu el decidiran 3.134 compromissaris –dels quals, 2.612 han estat designats pels afiliats– en la segona volta, a la qual hi opten Santamaría i Casado. La votacio tindrà lloc durant el XIX congrés del partit, que se celebrarà els dies 10 i 21 de juliol a Madrid.

La victòria de Santamaría s'ha cimentat sobretot a Andalusia, on ha obtingut 5.600 vots, més del 50% del total, amb un gran avantatge sobre Cospedal, segona amb 2.900, i, sobretot, sobre Casado, que s'ha quedat amb 1.650. De fet, fins al recompte dels vots dels militants andalusos, dins del partit es donava gairebé per feta la victòria de Casado, que s'havia imposat a la Comunitat de Madrid amb 4.487 vots (el 54%), per 1.811 de Cospedal i 1.613 de Santamaría. Curiosament –o no tant–, la vencedora en les primàries ha obtingut pitjors resultats a Madrid, on ha estat més present el seu poder durant tots els anys de l'època de Rajoy.



A més d'Andalusia, Santamaría s'ha imposat al País Valencià, Castella i Lleó, el País Basc o La Rioja, mentre que Casado ha vençut a Balears, Extremadura (per només quatre vots) o Navarra. Cospedal ha estat la més votada en el seu feu de Castella-la Manxa.



El primer procés de primàries del PP ha tingut algunes polèmiques, com ara la impugnació de diverses meses de Barcelona per part de Cospedal, que hi ha vist una possible tupinada a favor de Casado. Les primàries també han posat de manifest que les astronòmiques xifres d'afiliats de què ha presumit el PP en les darreres dècades no semblen correspondre's amb la realitat: Només 66.706 dels 869.535 afiliats (un 7,67%) que diu tenir el partit s'han inscrit per a les primàries. Cosa que indicaria, o bé un extraordinari desinterès per al procés, o bé que la xifra ha estat inflada.