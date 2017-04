Gairebé tots els candidats de Podem Catalunya crítics amb la direcció catalana d'aquest partit han aconseguit entrar a la comissió executiva del nou espai polític que aquest dissabte ha celebrat la seva assemblea fundacional.



La renúncia dels dirigents de Podem Catalunya, amb Albano Dante Fachín al capdavant, a participar a la confluència política que ha fet possible la creació del nou partit ha deixat el camí obert al sector de Podem, liderat a Catalunya per Jéssica Albiach i fins ara considerat com propers al sector d'Íñigo Errejón.



Ningú dubtava que Xavier Domènech i Ada Colau resultarien elegits com a màxims representants en la Comissió Executiva i en la Coordinadora Nacional, respectivament i així ha estat.



També es donava per segura l'elecció de persones que han jugat un important paper en el disseny del procés de confluència, com Adrià Alemany, Elisenda Alemany, Vicenç Navarro, Gerardo Pisarello o Marc Parés, així com l'entrada de dirigents d'ICV i d'EUiA. Estava en l'aire, però, la representació que obtindria el sector de Jéssica Albiach, Marc Bertomeu i Marta Olivan, que han resultat elegits al costat d'altres quatre militants del seu corrent de Podem.

Els líders més votats

Com era d'esperar, els líders més votats i que comandaran la direcció transitòria del nou partit en els seus dos òrgans seran Xavier Domènech, com a candidat més votat de la comissió executiva, i Ada Colau, qui encapçalarà la coordinadora. La llista que ells lideraven, considerada la de “consens” per la representació dels principals líders dels partits de la confluència (BComú, ICV, EUiA i altres coalicions dels comuns), és la que ha aconseguit més suports del total de les 5.540 persones que han participat en les votacions de la direcció de forma telemàtica i presencial al llarg de la setmana.



La direcció transitòria del nou partit, fins que es decideixi el seu model organitzatiu, compta amb els noms que ja va avançar Públic: els dirigents d'ICV Ernest Urtasun, David Cid i Marta Ribas; quasi la totalitat de regidors a l'Ajuntament de Barcelona per BComú, com Gerardo Pisarello, Eloi Badia, Janet Sanz, Laia Ortiz, Gemma Tarafa, Gala Pin i Jaume Asens; el coordinador general d'EUiA, Joan Josep Nuet, i altres vinculats del partit com Héctor Sánchez, Núria Lozano, Eva Balart o Núria Buenaventura; diputades d'En Comú Podem com Lucía Martín, Aina Vidal, Mar Garcia o vinculats com Marc Grau, i càrrecs amb pes polític de BComú com Susana Segovia i Adrià Alemany.



També independents com la filòloga Elisenda Alamany, el professor de Geografia de la UAB, Marc Parés; la sindicalista de CC.OO., Joana Agudo Bataller; la psicòloga Teresa Estany Profitós; dones activistes com Rosa Cañadell, Sandra Ezquerra o Hakima Abdoun; i acadèmics com el catedràtic en Ciències Polítiques, Joan Subirats.

Neix una nova força política

El líder indiscutible del nou partit ho ha expressat clarament: “Neix una nova força política a Catalunya”. “Som a l'època en què ens recuperarem, des del Govern de Catalunya”. Domènech ha defensat que és el moment de “construir una alternativa”: “Estem farts del 3 o el 4% i hem de passar pàgina d'una vegada”. “No volem més fulls de ruta que es queden en papers incomplets per guanyar eleccions”, ha declarat en referència a l'antiga Convergència. Sobre aquesta força, Domènech ha alertat que seguiran amb el seu atac als Comuns “perquè volen guanyar unes eleccions, no volen guanyar un país”.



El flamant líder dels Comuns ha insistit: “Estem farts dels que només volen guanyar eleccions. Nosaltres som sobiranistes, de totes les sobiranies, sobre el futur de Catalunya però també som nacionalistes per demanar un referèndum sobre el TTIP”.



Domènech ha demanat “construir aliances”: “Construïm un partit de lluites conjuntes amb tots els pobles germans de la península”. Sobre la unitat reclamada per les persones presents en l'assemblea, el portaveu ha defensat la “responsabilitat conjunta que el tot sigui més que la suma de les parts”. Finalment, ha declarat que la principal tasca del nou espai serà “construir el nou partit arreu del territori”. “Hem d'estar organitzats a tots els pobles de Catalunya. És un nou començament per aquest país que vol passar pàgina”, ha sentenciat.



La també ratificada líder del nou espai, Ada Colau, ha incidit en la idea que “la unitat és important”. “Si avui som aquí és perquè hem pres consciència que la nostra única força és la força de la gent, imparable, que pot obrir la història i reescriure-la”, ha destacat. L'alcaldessa de Barcelona ha agraït la presència dels representants d'altres forces de tot l'Estat que han assistit a l'assemblea, com IU, Compromís, En Marea, entre altres.



L'ideari polític del nou partit s'ha tancat amb les votacions presencials de més de 1.050 persones inscrites i presents a l'assemblea. Al llarg de la tarda de dissabte, s'ha acordat afegir al programa la despenalització de l'eutanàsia, que no estava inclosa a la ponència política del grup impulsor. Amb totes les votacions, el nou partit ja compta amb un programa polític que primer s'ha redactat amb les aportacions de més de 2.000 persones i després, a l'assemblea, s'ha acabat de definir amb les votacions presencials. També s'ha aprovat el codi ètic de la nova formació que a partir d'aquesta assemblea s'ha consolidat organitzativament.