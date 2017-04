Teyco, contra el periodisme

Teyco, l'empresa de la família Sumarroca investigada per un presumpte cas de pagament de comissions il·legals a Convergència a canvi de l'adjudicació d'obres públiques, no vol que la premsa en parli. Ho demostra la demanda que ha presentat contra el mitjà digital Crític i contra el periodista que signava una informació al respecte, Marc Font [redactor de Públic actualment], en què els demana 405.000 euros d'indemnització per "danys a l'honor". El judici se celebrarà el proper 25 d'abril, al Jutjat de Primera Instància número 27 de Barcelona.



La notícia que no ha agradat a Teyco, publicada al setembre del 2015, explicava que la Generalitat havia adjudicat més de 40 contractes a empreses de la família Sumarroca, per un valor total de més de 30 milions d'euros, des de l'operació policial que al juny del 2014 va escorcollar la seu de la pròpia empresa, en el marc d'una investigació que també va comportar registres a les seus de CDC i de la seva fundació CatDem. La informació recordava que la Fiscalia Anticorrupció creia que Teyco hauria pagat comissions a CDC, camuflades com a donacions a la CatDem, a canvi de l'adjudicació d'obres públiques. I es limitava a recollir la llista de les adjudicacions, a partir de dades totalment públiques del Registre de la Contractació Pública.

L'advocada Carme Herranz, del Col·lectiu Ronda, que defensarà Crític en el judici, explica que la demanda respon a una voluntat de "posar pals a les rodes" a la feina periodística, segons publica el propi mitjà. Herranz afegeix que la informació "no incorpora cap opinió ni valoració per part de l’autor i compleix de forma escrupolosa els conceptes bàsics del codi deontològic periodístic", així com que "en cap moment estableix cap vincle entre l’adjudicació d’aquests contractes en concret i el pagament de suposades comissions a Convergència". Per tot plegat, l'advocada demanarà la desestimació de la demanda i que Teyco assumeixi les costes del procediment.

Reportatge "correctíssim"



El coordinador i soci fundador de Critic', Roger Palà, explica que el reportatge que ha provocat la demanda de Teyco és "correctíssim", i que la demanda "respon a l'interès de la família Sumarroca de posar impediments a l'exercici del periodisme". "Estem absolutament convençuts que serà desestimada", afegeix



La informació, en efecte, no fa en cap moment cap judici de valor, i es limita a exposar diversos fets objectius: que Teyco està sent investigada en el marc d'un suposat cas de corrupció, i que, després d'iniciar-se aquesta investigació, ha continuat rebent adjudicacions per part de la Generalitat. "El reportatge es limita a exposar el fet objectiu que, entre el 26 de juny de 2014, data de l’escorcoll de la seu de Teyco ordenada per un jutjat del Vendrell en el marc del ‘cas Torredembarra’, fins a la data de publicació de l’article, l’1 de setembre de 2015, la Generalitat havia adjudicat a Teyco els contractes esmentats", explica Crític al respecte.

"Busquen que t'apliquis l'autocensura"



Palà creu també que "aquesta mena d'accions, tristament habituals, busquen que t'apliquis la pitjor de les censures, que és l'autocensura". "Tenim una comunitat de subscriptors i subscriptores fortes, que ens dóna suport i que garanteix que puguem fer un periodisme no subjecte a aquesta mena d'intimidacions", afegeix.



La notícia objecte de la demanda de Teyco també recordava que dues constructores de la família Sumarroca, la pròpia Teyco i Comsa-Emte, "eren dues de les empreses que més contractes d’obra pública de la Generalitat havien guanyat" durant el mandat d'Artur Mas com a president, "amb adjudicacions per valor de 25 milions". Afegia que, després dels escorcolls del 2014, aquest volum de contractes no s'havia frenat, i detallava -sempre a partir de dades públiques, si sempre sense fer judicis de valor-, que el grup Comsa-Emte havia obtingut des d'aleshores altres 24,2 milions en adjudicacions, mentre que Teyco n'havia rebut altres 6,7 per a un total de 31 milions per a les dues empreses participades pels Sumarroca.