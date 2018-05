El president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, ha decidit ajornar l'acte de presa de possessió dels consellers nomenats, prevista en principi per aquest dimecres i ha demanat un dictamen a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat per "trobar una via de publicació del decret de nomenament" dels consellers en el Diari Oficial (DOGC).



Segons ha informat la Generalitat en un comunicat, el president Torra lamenta el "bloqueig institucional" del Govern central a la presa de possessió dels consellers, ja que fins ara s'ha negat a publicar els nomenaments en el DOGC, la qual cosa paralitza la formació de govern.



A més, Torra ha demanat estudiar "les mesures legals que es poden emprendre contra el Govern espanyol", ja que considera que la publicació dels nomenaments és un acte obligat, que no hauria de patir cap interferència per part de l'Estat.

"El president lamenta que el govern de l’Estat no hagi donat cap resposta a la carta enviada pel secretari del Govern, en la qual es demanava la justificació de la negativa de l’Estat a publicar el decret de nomenaments al DOGC", assenyala el comunicat de la Presidència", en el qual es recorda que el termini donat a l’Estat per rebre aquestes explicacions era al llarg del dia d’ahir.



En la mateixa nota s'insisteix en què "els drets polítics de totes les persones designades per formar part del Govern estan intactes, i, per tant, no hi ha cap motiu que justifiqui que no puguin prendre possessió de la seva responsabilitat. El poble de Catalunya, en la seva totalitat, té dret a tenir un Govern. Només l’acció de l’Estat impedeix la formació del Govern i, per tant, perllonga la vigència de l’aplicació de l’article 155 i la consegüent suspensió de l’autogovern del país".



El Govern del PP manté la negativa

Quim Torra "sap el que ha de fer, si vol tornar a la normalitat de les institucions" i "posar fi" a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya, ha dit la vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, "Està a les seves mans que un nou Govern prengui possessió amb totes les garanties", ha declarat als passadissos del Congrés, minuts després que el president Quim Torra comuniqués la seva decisió d'ajornar la presa de possessió a l'esoera d'un dictamen jurídic.



La vicepresidenta ha confirmat que ara com ara el Govern espanyol no publicarà al DOGC -que encara controla en virtut de l'article 155- el decret de nomenament dels consellers, que inclou Josep Rull i Jordi Turull, que es troben en presó preventiva, i de Toni Comín i Lluis Puig, exiliats a Bèlgica. Sáenz de Santamaría ha afegit que estan "analitzant la seva viabilitat", "especialment la decisió" del Tribunal Suprem de denegar la llibertat a Rull i Turull per prendre possessió en veure potenciat el "risc de delinquir".



"Tornar a la normalitat de les institucions" equival, segons la vicepresidenta, a "complir amb l'acord del Senat" i "respectar els interessos dels catalans", que "el que necessiten és un Govern efectiu".