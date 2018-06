El diàleg que va prometre Pedro Sánchez s'haurà de concretar en algun moment i el Parlament de Catalunya, reunit aquest dimecres, no podia passar per alt els senyals que arriben des de Moncloa.



El president de la Generalitat, Quim Torra, ha tornat a demanar al president del Govern espanyol que s'avingui a "prendre riscos, dialogar i negociar". Ha assegurat que la seva "predisposició pel diàleg no fallarà mai", però no ha deixat d'assenyalar obstacles. Ha advertit que el nomenament de Josep Borrell com a nou ministre d'Afers Exteriors és "una pèssima notícia" per a Catalunya. Torra ha recordat, per explicar-ho, el rebuig que sempre ha manifestat Borrell en relació al dret d'autodeterminació de Catalunya i el fet que la llengua catalana segueix sense poder utilitzar-se al Parlament Europeu malgrat ell va ser president d'aquella institució.

Miquel Iceta ha defensat Borrell. L'ha qualificat de "magnífic ministre" i ha explicat que la oficialitat del català a Europa depèn del reconeixement que tingui aquesta llengua a l'Estat espanyol, però la diputada de la CUP Natàlia Sànchez s'ha adreçat directament al líder del PSC per donar més dades sobre el nou ministre socialista, identificat darrerament amb Societat Civil Catalana: "Sap qui és Borrell? l'home que va acompanyar a la presó Vera i Barrionuevo", condemnats per la seva implicació en l'activitat dels GAL, i va parlar de la seva defensa com una obligació. "L'ideòleg com a ministre d'obres públiques d'un macrotransvassament de l'Ebre", més gran que el que va defensar el PP, ha afegit.

Torra "no es rendirà"

El president de Catalunya compareixia davant el ple del Parlament per explicar l'estructura i la composició del seu Govern, i en el seu discurs ha proclamat que "no es rendirà", que la rendició no serà punt de partida de cap negociació. El que es proposa, ha dit, és reparar amb un pla de xoc el dany causat per l'aplicació del 155 i treballar d'acord amb el mandat donat per la ciutadania en el referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre i en les eleccions del 21D.

Torra ha desitjat que Pedro Sánchez "s'avingui a tractar de forma urgent" el problema a Catalunya i, en al·lusió a les càrregues policials de l'1 d'octubre, ha afegit: "No ens hem sortit mai d'un camí democràtic i pacífic, l'Estat no pot dir el mateix".



El president ha subratllat, a més, que el seu Executiu "no és el que legítimament governava el país i que va donar veu a la ciutadania l'1-O", però sí que és "el govern que ha vingut a fer fora de les institucions el 155.

També ha explicat la seva voluntat d'impulsar una Assemblea de Càrrecs Electes, a la qual estiguin representats diputats i regidors catalans per teixir "aliances" entre administracions públiques i ha insistit en la idea republicana. "La república que estem construint no preguntarà a ningú quina llengua parla o d'on ve", doncs pretén que tots els ciutadans de Catalunya la sentin com casa seva.



Torra també explicat que el departament de Presidència, sota la direcció d'Elsa Artadi, serà l'encarregat d'elaborar i coordinar el pla de Govern, i que inclourà el comissionat per "recuperar l'autogovern", el coordinador del qual encara no ha estat nomenat.

El president s'ha compromès igualment a treballar contra la intervenció financera del Govern, seguir amb la projecció exterior de Catalunya, assegurar el Departament d'Ensenyament com a "única autoritat educativa" i desplegar un pla integral per reduir llistes d'espera sanitàries.

Desqualificació global per part d'Arrimadas

Des de l'oposició, Inés Arrimadas l'ha desqualificat globalment. Ha dit que havia articulat "un CDR (comitè de defensa de la república) en forma de Govern" per "repetir errors" de la passada legislatura.

La líder de Cs, Inés Arrimadas, al ple del Parlament / Parlament de Catalunya

"Què farà vostè? Tornar a la confrontació. Vostè ha promès als seus un Estat propi en forma de República", ha dit la líder de Cs, per assegurar a continuació que ha fet un Govern dirigit únicament als que porten un llaç groc".



Arrimadas ha demanat que es retiri la pancarta de suport a presos i exiliats sobiranistes de la façana de la seu de la Generalitat, a la plaça Sant Jaume. "Han substituït l'escut de la Generalitat per un símbol polític que només representa una part de la població. "S'adonen de la barbaritat que estan fent?", ha preguntat.

Torra havia anunciat que iniciava immediatament una sèrie de reunions de consulta amb els dirigents de tots els grups parlamentaris i Arrimadas ha afirmat que estarà "encantada" de seure a parlar, perquè té "moltes coses a dir-li", però ha insistit que abans de dialogar "deixi d'atacar les institucions catalanes" amb plans per crear estructures paral·leles.



La dirigent del partit taronja ha carregat també contra la composició del Govern format per Torra, "a imatge i semblança seva", ha dit, i ha rescatat dades del passat d'alguns d'ells per reiterar les acusacions de "supremacisme", que també ha etzibat quan el president de la Generalitat ha assenyalat la solidaritat amb els presos com una qüestió d'humanitat. "Es creuen que els que no portem llaç groc no tenim humanitat i no som dignes?", ha preguntat Arrimadas, que ha anunciat que els independentistes sentiran l'acusació de supremacisme durant tota la legislatura.

El president anima la cap de l'oposició a visitar les empresonades

Torra havia argumentat que el llaç groc planteja un debat necessari dins la societat. Que l'exconsellera Dolors Bassa es troba a la presó per haver obert un centre cívic perquè la gent pogués votar. "Què ha fet Jordi Cuixart?", ha preguntat el president, recordant que no ha pogut mantenir contacte amb el seu fill nascut fa set mesos, i ha demanat Arrimadas que l'acompanyi a la presó a visitar Dolors Bassa i l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell.



"Apel·lem a la Justícia i no a l'escarment", ha afirmat Torra. "Jo no seria jo si deixés de portar el llaç groc", ha afegit, per assenyalar a continuació que la pancarta de solidaritat amb presos i exiliats es troba penjada a la façana del Palau de la Generalitat no només pels consellers privats de llibertat, sinó també per gent de la cultura i els ajuntaments compromesos en la defensa de les llibertats.



"No és possible normalitzar aquesta situació d'excepcionalitat", "hi ha una persecució política", i els llaços grocs ajuden a recordar-ho", ha dit el president.



Iceta diu que "no cal rendir-se", però que s'ajusti a l'Estatut

Torra s'ha preguntat de nou per quin PSOE es podrà veure d'ara en endavant i sobre "què farà Pedro Sánchez". El líder del PSC, Miquel Iceta, ha contestat que el nou president del Govern central "defensarà la integritat territorial i la vigència de la Constitució a tot el territori", i ha confiat que tots dos mandataris puguin veure's "aviat".



Iceta ha criticat el fet que Torra es disposi a negociar prenent com a base el que es va refrendar l'1 d'octubre i ha recomanat que renunciï a qualsevol marc institucional diferent de l'Estatut. Ha insistit, al igual que Arrimadas però en un to més moderat, que el president s'esforci a representar el conjunt de la societat, i que això no implica renunciar a res ni rendir-se.

Domènech demana discreció

El líder de Catalunya en Comú-Podem, Xavier Domènech, ha recomanat al president que afronti el "diàleg" amb l'Estat amb discreció. Que cap de les dues parts digui res "abans de seure en la taula". La solució, segons ell, ha de satisfer a tots els catalans, per a que una part no quedi "profundament frustrada".



A banda de les mencions al Govern central, i particularment a Josep Borrell, la diputada de la CUP Natàlia Sànchez ha explicat per la seva formació considera que l'Executiu format per Torra és un "govern autonomista", "perquè incompleix la resolució parlamentària que diu que, quan una norma entra en contradicció entre el que aprova el Parlament i el que diu el Tribunal Constitucional, ha de prevaldre el primer".