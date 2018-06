Torra inicia amb Iceta la seva ronda de contactes, mentre Arrimadas el planta

Comencen els escalfaments per acostar posicions entre el Govern català i espanyol. Aquest divendres, el president Quim Torra ha iniciat la roda de contactes reunint-se amb el líder dels socialistes catalans, Miquel Iceta. Iceta descarta que el PSC faci de mitjancer, però la trobada d’avui serveix per remarcar la voluntat de negociació tant dels independentistes com del socialisme. Després de la reunió, Iceta ha marcat distàncies entre el seu partit i el diàleg que s’ha d’establir entre els dos dirigents "Nosaltres no direm als presidents com s’han de comportar i abordar una cosa que no és menor", ha declarat.



El líder socialista s’ha mostrat optimista i ha subratllat la necessitat de donar legitimitat a les dues posicions per començar les converses: "Entre els dos governs, no tindrem una relació profitosa si no hi ha aquest reconeixement previ, primer de reconeixement mutu entre els interlocutors i després el reconeixement i respecte al marc legal vigent que, com sempre hem dit, a través dels mecanismes i majories necessàries pot canviar i evolucionar amb el temps", ha dit després de la reunió, que ha durat una hora.

També ha parlat la portaveu del Govern, Elsa Artadi, en representació de Torra, qui ha insistit en oferir un diàleg sense condicions amb Sánchez: "Nosaltres volem diàleg sense condicionants, sense límits i això és el que farem". Artadi, però, ha volgut deixar clar que el Govern Torra no ha renunciat a les demandes independentistes: "També ho hem dit, el dret a l’autodeterminació no està en les mans del govern de la Generalitat manllevar-lo del poble català".



Durant la reunió, Iceta i Torra s’han referit a la Declaració de Barcelona –manifest sobre els drets de les nacions perifèriques de l’Estat espanyol (Galícia, País Basc i Catalunya) – com un bon punt de partida entre forces. Segons el líder socialista, Torra també s’ha mostrat especialment interessat en discutir sobre les lleis recorregudes davant el Tribunal Constitucional, en especial aquelles amb contingut social com les de pobresa energètica o d’emergència habitacional.



Aquesta tarda, ha trascendit que Quim Torra i Pedro Sánchez han parlat per telèfon per primer cop. Els dos líders s'han compromés a reunir-se "ben aviat" per iniciar el diàleg entre les dues institucions. Aquestes comunicacions i l'aixecamet del control de les finances de la Generalitat constitueixen els primers gestos d'apropament entre executius.

Ines Arrimadas planta a Torra

El president de la Generalitat no ha tingut la mateixa sort amb la cap d’oposició, Inés Arrimadas, qui ha decidit no assistir a la reunió si no es retira el llaç groc i la pancarta per l’alliberament dels presos independentistes del Palau de la Generalitat. El president ha respost a Arrimadas per carta, on ha insistit en la seva "disposició màxima al diàleg amb tothom". Torra ha contestat les crítiques d’Arrimadas amb to crític però contingut: "No li demanem a vostè o al seu partit que renunciïn al seu projecte polític per a poder establir un diàleg reposat i respectuós", ha explicat. El president afegeix que "aquest diàleg i una actitud menys crispada al Parlament i en l’acutació política, és allò que demana una ciutadania prou madura per a prendre les decisions que vulgui sobre el futur del nostre país".

Respecte la simbologia del Palau, Torra ha insistit en que el seu Govern "serà ferm en la defensa dels drets civils, humans i polítics de la ciutadania de Catalunya” i considera que tan el llaç groc com al pancarta pels presos polítics no són "ideològics i partidistes", sinó que representen "proclames a favor de la democràcia, la llibertat i els drets de la ciutadania" que, en paraules del president, "dol" que Arrimadas i Ciutadans "no puguin compartir".



La líder del partit taronja ha contestat la missiva via xarxes socials, amb un tuit amb el que insisteix en la necessitat de retirar la simbologia del Palau i, d’aquesta manera, mostrar una voluntat real de diàleg. En cas que no cedeixi, segons Arrimadas, Torra estaria negant la seva voluntat de parlar i demostraria que "només busca confrontació":

Pel diàleg sincer i madur que demana la societat catalana cal respectar principis bàsics democràtics com la pluralitat política, la neutralitat institucional o la llei. Si el Sr. Torra volgués dialogar, estem segurs que rectificaria i faria un gest, però només busca confrontació. https://t.co/USReABUPOv — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 8 de junio de 2018

Aquest matí, l’expresident cessat Carles Puigdemont ha qualificat d’"irresponsable" el gest d’Inés Arrimadas en declaracions a Rac 1. Puigdemont ha dit que està fent un "flac favor" al seus votants: "Em sembla molt irresponsable que la cap de l’oposició, que representa un bon nombre de catalans, no vagi a Palau a defensar els interessos de la gent que l’ha votada".