Tres exposicions dedicades a Pablo Picasso en el 80è aniversari del Guernica

MADRID. El Reina Sofia, Thyssen-Bornemisza i el Picasso de Barcelona són els tres museus que, al llarg de 2017, dedicaran exposicions a Pablo Picasso en el 80è aniversari del "Guernica", una de les seves obres més emblemàtiques i un símbol mundial de l'art contemporani.



A aquest aniversari se suma el dels 25 anys de l'arribada del quadre al Reina Sofia (forma part de la seva col·lecció permanent) i, per això, el Centre d'Art organitzarà "Piedad y terror en Picasso: el camino a Guernica", una mostra amb gairebé 150 obres del malagueny que es presenta com un dels plats forts de la temporada.



Aquesta exposició, que es podrà visitar des del 4 d'abril, es centrarà en l'evolució de l'univers pictòric de Picasso, amb el "Guernica" com a epicentre, des de finals dels anys 20 a mitjans dels anys 40 del segle XX, quan la seva obra va experimentar un canvi radical.







Les pintures que s'exhibiran a "Piedad y terror en Picasso: el camino a Guernica" procedeixen, segons la web del Reina Sofia, de més de 30 institucions del món, com els parisencs Musée Picasso i Centre Georges Pompidou, la Tate Modern, de Londres o el MOMA i el Metropolitan Museum, de Nova York.



Des del 17 de març, pintures, escultures, dibuixos i gravats de tots els períodes de la llarga carrera de l'artista que li dóna nom arribaran al Museu Picasso de Barcelona, ​​que ha desenvolupat aquesta mostra en col·laboració amb la National Portrait Gallery de Londres.



"Retrats", que ja es va exhibir en aquesta pinacoteca londinenca, destaca la importància del retrat i la caricatura en la carrera de l'artista, segons la pàgina web del Museu Picasso.

La relació de Picasso amb Lautrec



Ja a la tardor, el Museu Thyssen de Madrid també retrà tribut a l'artista malagueny amb la mostra "Picasso / Lautrec", que aprofundeix en la relació de la seva obra primerenca amb la del francès Henri de Toulouse-Lautrec en els primers anys del segle XX .



Un període en el qual l'obra de Picasso es va centrar en els suburbis urbans i en els ambients nocturns dels cafès-concert, a més de tenir una "evident" influència de l'obra de Lautrec, una cosa que es podrà veure a l'exposició.



El Museu del Prado acollirà des d'abril la mostra "Visions del món hispànic. Tresors de la Hispanic Society museu i biblioteca", de la qual formaran part unes 200 obres dels fons de la novaiorquesa Hispanic Society of America.

Marià Fortuny al Prado i altres grans exposicions



Al novembre, la gran pinacoteca rebrà l'exposició "Marià Fortuny (1838-1874), una mostra antològica," excepcional i irrepetible ", dedicada a aquest a artista vuitcentista i que repassarà les seves aportacions com a pintor, aquarel·lista, dibuixant i gravador, amb particular atenció a la influència dels grans mestres que va poder estudiar en el Prado.



Les obres de Tiziano, Tintoretto, Veronés i Lotto, entre altres artistes, protagonitzaran "El Renaixement a Venècia. Triomf de la bellesa i destrucció de la pintura", la gran exposició estiuenca del Museu Thyssen costat de la de "Sonia Delaunay-Terk. art, disseny i moda ".



A la primera meitat de l'any, Thyssen acollirà les "Obres mestres de Budapest. Del Renaixement a les Avantguardes" i retrà tribut a l'arquitecte Rafael Moneo, a qui dedicarà una gran retrospectiva.



Més de 250 obres que repassen mig segle de trajectòria de l'artista Bruce Conner, un dels creadors nord-americans més influents de la segona meitat del segle XX, arribaran al Reina Sofia al febrer, mes en el també obrirà les portes "Ruptura, guerra i surrealisme a Egipte (1938-1948) ".



L'avantguarda centreeuropea protagonitzarà l'exposició "Kobro i Strzeminski: Prototips avantguardistes", dedicada a aquests dos artistes, que arribarà al Reina Sofia a l'abril, de la mateixa manera que "de la naturalesa afectiva de la forma", dedicada al pensador, crític, polític i sociòleg brasiler Mário Pedrosa.



Des de maig, el Reina Sofia acollirà una selecció de dibuixos i pintures de Lee Lozano i, entre juny i octubre, la primera retrospectiva a Espanya del grup d'artistes del nou art eslovè (NSK), amb la mostra "NSK des d'El Kapital al Capital ".



Mostres dedicades a Franz Erhard Wather i Rosa Barba passaran a la primavera per les seus d'aquest museu al Parc del Retiro de Madrid.



La Fundació Mapfre rebrà a la seva sala del madrileny Passeig de Recoletos les exposicions "Una eterna bellesa", amb obres de diferents artistes de l'art italià dels anys 20 i 30. La fotografia també serà una gran protagonista d'aquesta sala en 2017, amb retrospectives dedicades a Renger Patszch i Nicolas Nixon.



Zuluaga i la seva aventura Europea serà un altre de les propostes de Mapfre a aquest any.



A més una gran exposició que arriba de la Tate Modern de Londres sobre "Expressionisme abstracte" i altres sobre "Pello Irazu: Retrospectiva", "Pierre Huyghed: (Sense títol) Màscara humana" i "París, fi de segle: Signac, Redon, Toulouse-Lautrec i els seus contemporanis "seran les protagonistes en la primera meitat de l'any, del Museu Guggenheim de Bilbao.



Mentre que el Picasso de Màlaga dedicarà les seves properes exposicions a "Bacon, Freud i l'Escola de Londres", que obrirà les portes a l'abril, i a les dones artistes i el surrealisme, que protagonitzaran la tardor de la pinacoteca amb "Som plenament lliures"