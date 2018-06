Argentina votará la legalización del aborto por primera vez en el Congreso en un debate histórico

“Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir” es el lema principal de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que lleva once años luchando por el derecho de las mujeres a este servicio de salud pública.

Los datos hablan por sí solos: el aborto clandestino es la principal causa de muerte materna en Argentina, donde se producen alrededor de medio millón de abortos cada año. “Ya no se trata del sí o el no al aborto, sino de aprobar el aborto legal o dejar que las muertes aumenten con los abortos clandestinos”, reclama Celeste McDougall, una de las promotoras de la campaña. Este miércoles 13 de junio, a partir de las 11 horas, se debatirá y votará la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en el Congreso de la Nación en Buenos Aires.

Es la séptima vez desde 2007 que se presenta el proyecto de Ley para la despenalización del aborto, pero es la primera que llega a debatirse en el Congreso. El presidente de Argentina Mauricio Macri dio vía libre al debate el pasado 22 de febrero, a pesar de mostrarse en contra de su legalización. Desde hace dos meses, los diputados y diputadas se han reunido sistemáticamente cada martes y jueves, para debatir el asunto en las comisiones de Legislación General, Salud, Familia y Legislación Penal.

Si el Congreso aprueba la Ley IVE, se daría paso a la votación en el Senado, pero en caso de ser rechazada, el tiempo de espera para presentar un nuevo proyecto de Ley ante el Congreso sería de dos años. Argentina se convertiría en el segundo país de América Latina en despenalizar el aborto, después de que Uruguay implantara la ley en el año 2012.

#NiUnaMenos, por la legalización del aborto



A pocas horas de la votación, aún quedan algunas posturas indecisas. Alrededor de 71 legisladores -32 mujeres y 39 hombres- respaldaron con su firma este proyecto de ley, pero se requiere al menos el sí de 129 diputados para su aprobación. Algunas de las principales figuras que encabezan los partidos que apoyan la despenalización del aborto son Victoria Donda (Libres del Sur), Brenda Austin (UCR), Mónica Macha (Frente para la Victoria) o Romina del Pla (Frente de Izquierda y de los Trabajadores).

La derogación de los artículos 85 (índice 2), 86 y 88 del Código Penal, que hacen referencia a las penas de cárcel de hasta cuatro años por abortar, es el principal reclamo de la Ley IVE, junto al reconocimiento del pleno derecho de una mujer a interrumpir un embarazo independientemente de los causales establecidos en la ley actual (salud física, mental-emocional y social; violación y malformaciones fetales graves).

El movimiento feminista lo reivindica en las calles. La legalización del aborto se convirtió en el principal reclamo de este 3 de junio en Argentina, durante la manifestación de #NiUnaMenos en su tercer aniversario. El color verde se unió al violeta en una marcha multitudinaria, que culminó con un ‘pañuelazo’ frente al Congreso de Buenos Aires.

“Tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos”



“Estamos atravesando un momento histórico. El feminismo ha logrado poner en la agenda del actual Gobierno un reclamo de hace muchos años, que tiene que ser legal porque es un derecho de salud pública y humano. Tenemos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestra propia vida”, denuncia Belén González, responsable de Género en la organización Dike.

Las asociaciones feministas, además de artistas, estudiantes y personajes reconocidos del mundo del cine argentino, se han unido a las campañas en las redes sociales por el #AbortoLegalYa y mostrando su pañuelo verde por las calles de Argentina.



“Insistimos a los representantes políticos a que legislen desde el bien común y no desde las creencias personales”, reclaman las promotoras de la Campaña. “Si en Irlanda triunfó el referéndum con un 66,4% a favor, todo indica que estamos cerca de la victoria”, concluyen.