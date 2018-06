El estudiante premiado que puso el dedo en la llaga del sistema educativo: "La educación debe construir personas críticas" 

El alumno 'brillante' del IES Ramírez de Maeztu, Francisco Tomás y Valiente, se encargó de dar una lección sobre el sistema educativo en la entrega de los Premios Extraordinarios de ESO, Bachillerato, FP y Enseñanzas Artísticas Profesionales de la Comunidad de Madrid. Un alegato que, para su asombro, acaparó el interés de los presentes, pero también de la prensa nacional: "Me ha sorprendido que mi discurso tenga esta repercusión. No deja de ser un mensaje que está incluido en nuestro ordenamiento jurídico".

El alumno premiado, Francisco Tomás y Valiente

"Que la educación y la equidad necesariamente vayan de la mano y que la calidad educativa lo recoja son dos cuestiones que todos deberíamos tener muy aceptadas", reivindica Tomás y Valiente, y añade: "Incluso la Lomce —artículo 1.b— y también en la Loe está la idea de que la equidad es principio rector de la educación". La educación "debe construir buenos ciudadanos y personas críticas que piensen, que reflexionen y que se planteen los problemas de su sociedad", apunta el estudiante.

Tomás y Valiente, de 19 años, que cursa su primer año de Filosofía y Políticas, fue premiado por ser uno de los mejores alumnos de Bachillerato de la Comunidad cuando estudiaba en el IES Ramiro de Maeztu. Una ocasión que aprovechó para centrar su discurso en la importancia de la equidad educativa: "En estos actos se suele hablar de la importancia del mérito talento y trabajo. Tres aspectos que son muy importantes —de ningún modo quiero insinuar lo contrario—, pero hay otras cuestiones que siempre tienden a olvidarse", indice el joven.

"Me han escrito muchos amigos y profesores para felicitarme y mostrarme su apoyo por lo que dije"

El alumno ha recibido numerosas llamadas de compañeros y profesores: "Me han escrito muchos amigos y profesores para felicitarme y mostrarme su apoyo por lo que dije". El joven, que se ha formado desde los tres años en el IES Ramiro de Maeztu, considera que parte de su éxito se lo debe esos mismos profesores del centro: "Es un instituto maravilloso en el que los valores de la pluralidad, el diálogo y la justicia están muy arraigados. Solo puedo tener palabras de agradecimiento con el Maeztu".

"No hay que abandonar la formación integral del individuo. Para ello una ayuda fundamental es la filosofía. No nos olvidemos de ella"

El joven, que se atrevió a cargar contra las deficiencias del sistema educativo madrileño, reconoce que escándalos como el de Cifuentes "dañan mucho la imagen" de la educación: "Es una pena que la universidad esté viendo su prestigio dañado". La universidad debiera ser la casa de la tolerancia y del saber".

El alumno premiado insiste en que el sistema educativo puede mejorar:"La excelencia debe tratarse en términos de equidad". Pero, además es importante incidir en que "la educación no se reduzca a la mera trasmisión de contenidos, y que no se abandone la formación integral del individuo. Para ello una ayuda fundamental es la filosofía. No nos olvidemos de ella".