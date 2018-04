La Fiscalía pide 20 años de cárcel para un hombre acusado de matar a su exmujer a puñaladas

La Fiscalía solicitará una pena de 20 años de prisión para J.T.V.M., de 57 años, al que considera autor material del asesinato de su exmujer, a puñaladas, cometido el 16 de julio de 2016 en Aranda de Duero (Burgos).

En el escrito de acusación provisional del Ministerio Público se solicita la aplicación de la circunstancia agravante de género.

Las conclusiones provisionales de la Fiscalía establecen que la noche del 16 de julio de 2016 el acusado acudió a un concierto que se celebró en Aranda de Duero, un encuentro al que también asistió su exesposa acompañada de dos amigas.

Tras finalizar la actuación, J.T.M.V. se dirigió a la vivienda que había servido como domicilio familiar hasta el divorcio y cuyo uso y disfrute había sido otorgado a la mujer por sentencia de disolución del vínculo matrimonial.

Para acceder al interior del piso, situado en el arandino barrio de Santa Catalina, hizo uso de un juego de llaves de su propiedad que aún poseía.

El escrito del Ministerio Público asegura que, después de entrar en el inmueble, el acusado esperó la llegada de su exmujer, lo que se produjo pasadas las 02:00 horas.

Fue entonces cuando, al parecer, ambos comenzaron a discutir por el reparto de los bienes comunes y, en concreto, por la atribución de la casa.

Encontrándose en la cocina de la vivienda, el hombre cogió un cuchillo "y se dirigió a ella en actitud de acometimiento mientras ella pedía auxilio diciendo 'no, por favor, no por favor,... no me mates, no me mates'".

Supuestamente el acusado tapó la boca a la víctima para evitar que pidiera auxilio y "con manifiesto ánimo de poner fin a la vida de su exmujer" le asestó dos puñaladas resultando la segunda "mortal de necesidad" y "que le ocasionó la muerte casi de forma instantánea".

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito consumado de asesinato con alevosía y agravante de género, por el que solicita una pena de veinte años de prisión e inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena y prohibición de acudir y residir en Aranda de Duero durante treinta años.

Asimismo, propone el pago de más de 355.000 euros de indemnización en total para los dos hijos de la víctima, su madre y sus cuatro hermanas.

El juicio, por el procedimiento de jurado popular, tendrá lugar el próximo 17 de abril.