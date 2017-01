La Guardia Civil sanciona a 776 autobuses escolares en 5 días, ninguno por alcohol o drogas

MADRID.- La Guardia Civil sancionó durante cinco días de la semana pasada a un total de 776 vehículos dedicados al transporte escolar, ninguno de ellos porque sus conductores hubiesen consumido alcohol o drogas, de más de 2.000 inspeccionados durante una campaña especial,



La Dirección General de Trafico ha informado hoy del resultado de la campaña especial de vigilancia llevada a cabo entre el 16 y el 20 de enero, fechas en las que fueron controlados 2.081 autobuses escolares de los que 776 fueron sancionados, la mayoría por irregularidades administrativas.



Ningún conductor dio positivo ni en la prueba de alcoholemia ni en la de drogas, como sí ha ocurrido hoy con el conductor de un autobús escolar que ha volcado en Fuenlabrada (Madrid) dejando 17 niños y un adulto herido, que ha sido arrestado tras dar positivo en el test de cocaína.



La DGT ha recordado que, aunque en la campaña especial de la semana pasada no se dieron este tipo de casos, sí los ha habido recientemente, ya que el pasado mes de noviembre fueron arrestados dos conductores al dar positivo en alcohol y drogas.



La primera fue una conductora que transportaba niños de un centro escolar de Villaviciosa de Odón (Madrid) que arrojó una tasa de 0,28 y 0,27 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, casi el doble de lo permitido a los conductores profesionales.



En Trujillo (Cáceres) otro conductor fue detenido como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducir el autobús escolar quintuplicando la tasa de alcoholemia (0,84).



Las irregularidades administrativas son las que mayor número de denuncias han generado durante la campaña llevada a cabo la semana pasada.



Una de ellas es no disponer de la autorización especial para realizar transporte escolar, motivo por el que fueron sancionados 581 vehículos. No tener suscrito un seguro de responsabilidad ilimitado, como exige la ley, dio lugar a 167 denuncias.



Los agentes de Tráfico también comprobaron que 64 vehículos de transporte de escolares presentaban deficiencias en las puertas de servicio y emergencias, así como en sus dispositivos de accionamiento.



En lo que se refiere al exceso de tiempo de conducción o minoración del descanso, dos conductores fueron denunciados por este motivo y otros 26 por no llevar a bordo del autocar una persona encargada del cuidado de los menores, cuando así procedía.



Respecto al cinturón de seguridad en aquellos vehículos que los llevan incorporados, en las inspecciones se constató que en ocho casos no se hacía uso de los mismos.



El director general de Tráfico, Gregorio Serrano, ha subrayado que cada día 230.000 alumnos utilizan el autobús escolar, un medio seguro "tal y como muestran las cifras de siniestralidad vial, ya que el año pasado no se produjo ninguna víctima mortal entre los usuarios".



No obstante la vulnerabilidad de sus pasajeros y a las vías por las que se suele circular, en su mayoría carreteras convencionales, necesita de una especial vigilancia para mantener estos niveles de seguridad, ha añadido Serrano.



En 2015, los autobuses escolares se vieron implicados en 27 accidentes (14 en vías interurbanas y 13 en urbanas), en los que no falleció ninguna persona aunque nueve ocupantes resultaron heridos.



Según un estudio elaborado por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil sobre accidentalidad y lesividad de los vehículos dedicados al transporte escolar, la gran mayoría de ellos ocurren en vías convencionales (el 65 %), y los tipos de accidente más frecuentes son las colisiones frontolaterales.



La distracción y la velocidad inadecuada aparecen como los factores más frecuentes.