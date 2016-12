La Justicia embarga el sueldo de Eduardo Inda en La Sexta

MADRID.- La Justicia ha dictado el embargo del salario, sueldos y otros ingresos de Eduardo Inda en La Sexta por incumplir sus obligaciones económicas con sus hijos, según la ejecución forzosa difundida por las redes sociales y que ha sido dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Alcobendas (Madrid). Público ha recogido la sentencia tras confirmarla con fuentes judiciales y comprobar su impacto entre la opinión pública, donde las redes han convertido en trending topic la información sobre la cadena de Atresmedia y su colaborador estrella.



La resolución establece que el director de OK Diario sólo podrá disponer cada mes del mínimo legal establecido en este tipo de ejecuciones hasta que satisfaga los 13.344,44 euros que el juzgado ha sentenciado que debe a su ex esposa y a sus hijos, así como el pago de otros 4.000 euros adicionales en concepto de los intereses devengados y de las costas procesales.







La ejecución forzosa está fechada el pasado 19 de octubre de 2016, y llega después de que el director de OK Diario no haya satisfecho su deuda en un procedimiento de Familia abierto en el año 2015 tras la demanda presentada por su ex esposa.



La Sexta no podrá pagar al director de OK Diario, sino que deberá bloquear su salario e ingresar estas retenciones en la cuenta de consignaciones del Juzgado, abierta en el Banco de Santander, con el fin de que este dinero sea entregado a su ex esposa e hijos.



El Letrado de la Administración de Justicia del juzgado de Alcobendas establece en la Diligencia que ordena la ejecución forzosa de Inda el sistema de cálculo con el fin de que La Sexta realice las retenciones de su salario e ingresos.



Las retenciones están reguladas por la Ley de Enjuiciamiento Civil (artículo 607), y el embargo se ejecuta cuando los ingresos son superiores al Salario Mínimo Interprofesional, como es el caso del director de Ok Diario, que permanecerá embargado hasta que no salde la totalidad de esta deuda, según establece la Ley.



Eduardo Inda se ha referido en La Sexta Noche al caso alegando lo siguiente: "Me divorcié hace siete años y hace unos meses mi exmujer me reclamó 13.000 euros. Yo le metí una demanda reclamándole 25.000 euros. El juez ha dictado el embargo porque se dicta independientemente de quién tenga la razón, como el juez también va a dictar con ella. Está demandada por mí porque incumple el régimen de visitas y mi actual paraeja se ha querellado contra ella porque le ha intentado agredir y le ha difamado".





Diligencia Inda by Público.es on Scribd

Diversos medios se han hecho eco de la noticia:



- Las redes sociales arden con el embargo del sueldo a Inda

​- Embargado el sueldo de Eduardo Inda en La Sexta

​- Embargan el sueldo de Inda por impagos a su familia

- Embargan el sueldo de Eduardo Inda en La Sexta

- Embargan el sueldo a Eduardo Inda por desatender a los hijos