Los muertos de El Tarajal entran al Congreso

Nunca quiso el Partido Popular que el caso de las muertes de El Tarajal se investigara en el Congreso. Tras el escándalo por intentar ocultar lo que ocurrió realmente, su mayoría absoluta en la Cámara vetó la comisión de investigación que pedía la oposición. Tres años después, esos 15 muertos cruzarán las puertas del Congreso de los Diputados, y se guardará un minuto de silencio en su honor al que están invitados todos los grupos parlamentarios, aunque los diputados del PP sigan dándoles la espalda.

El grupo confederal Unidos Podemos ha organizado este lunes una jornada de homenaje a las víctimas coincidiendo con el tercer aniversario de aquel operativo de la Guardia Civil en la playa de Ceuta. 15 inmigrantes subsaharianos murieron ahogados entre pelotas de goma y botes de humo cuando trataban de cruzar a nado la frontera. 16 Guardias Civiles fueron imputados, y para alegría del ex ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, la causa se archivó sin ninguna condena.

Cuando parecía que la impunidad había ganado la batalla, la Audiencia Provincial ordenó el pasado mes la reapertura del caso al entender que no se había investigado lo suficiente. Esa decisión fue fruto de tres recursos presentados por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la Asociación Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y Jóvenes, y la Asociación Observatori de Drets Humans. Representantes de estas tres organizaciones, junto a Helena Maleno, de Caminando Fronteras, participarán en el acto titulado "Dignidad y Justicia en las fronteras. Homenaje a las víctimas del Tarajal".

El Congreso que no quiso investigar la tragedia acogerá la proyección de dos documentales. Será a partir de las 16.00 horas en la sala Ernest Lluch del Congreso. Uno será Tarajal. Transformado el dolor en justicia, elaborado por Caminando Fronteras, que narra el proceso llevado a cabo con las familias de los fallecidos. El segundo, que incendió las redes hace pocas semanas cuando se emitió en la televisión pública catalana, hace el trabajo que no quiso hacer el Gobierno. Tarajal. Desmontando la impunidad en la Frontera Sur, realizado por Metromuster y el Observatorio DESC, desgrana la investigación de aquellas muertes y deja al descubierto el interés del Gobierno en que la verdad no saliera a la luz.



Después habrá tiempo para conectar con el homenaje que las familias de las víctimas realizarán en Duala, en Camerún, de donde procedían los cuerpos identificados, y se realizará un coloquio con representantes de Caminando Fronteras, CEAR, Coordinadora de Barrios y Observatorio DESC.