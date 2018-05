Dos multas en 10 minutos. La Policía Municipal de Madrid ha sancionado dos veces en este breve intervalo de tiempo a una miembro del Sindicato de Estudiantes que este miércoles repartía folletos sobre la huelga convocada por esta organización para el 10 de mayo como protesta por la violencia machista y contra la sentencia judicial del caso de 'la manada'. Fuentes de la Policía Municipal de Madrid, no obstante, han confirmado a Público que estas dos sanciones han sido anuladas nada más tener conocimiento de su existencia ya que no hay base legal para interponerlas. "Se trata de un error de interpretación del reglamento", dicen estas fuentes.

Los hechos se han producido este miércoles por la mañana. Beatriz García, miembro del Sindicato de Estudiantes, se encontraba en los alrededores del Instituto público Beatriz Galindo repartiendo propaganda sobre la convocatoria de huelga para este 10 de mayo contra la violencia machista. A las 8:15 de la mañana, una pareja de agentes de la Policía Municipal se ha acercado y tras comprobar qué estaba repartido ha sancionado a la joven por "repartir folletos en la vía pública". Cinco minutos después, a las 8:20, la misma pareja ha sancionado de nuevo a la joven por "desobediencia a la autoridad" por "no cesar el repartido de folletos habiendo sido requerido".

Las dos sanciones a Beatriz García que ya han sido anuladas

"Estaba repartiendo los folletos cuando se ha acercado la Policía y me ha dicho que está prohibido. Yo le he dicho que era por una protesta contra la violencia machista y que alegaba a mi derecho a la libertad de expresión. El agente me ha reiterado que está prohibido. Me ha pedido un ejemplar y mi DNI y me ha puesto la primera multa", señala a Público Bea García, miembro del Sindicato de Estudiantes, que relata que a los pocos minutos la misma pareja de agentes ha regresado y le ha puesto otra multa.

Los agentes de la Policía Municipal basaban su actuación en la prohibición de repartir "en la vía pública de folletos, anuncios, pegatinas o cualquier otra clase de producto publicitario", que recoge la Ordenanza Municipal en su artículo 2 apartado c. Sin embargo, esta prohibición hace referencia a los folletos con "ánimo de lucro" y no a la propaganda de ideas políticas.

Una vez constatado "el error en la interpretación de la ordenanza", la Policía Municipal de Madrid ha anulado las dos propuestas de sanción. "Reconocemos que ha habido un error en la interpretación de la ordenanza y que el reparto de propaganda no incumple la ordenanza de publicidad exterior ya que no hay ánimo de lucro. Reconocemos el error en la actuación y pedimos disculpas al Sindicato de Estudiantes", han señalado a Público fuentes del Ayuntamiento.