"Pusieron sobre mi mesa una noticia sin contrastar que acusaba a Juan Carlos Monedero de fraude fiscal. Tras contrastar lo que decía ese panfleto dije que no era verdad. Que no había fraude ni imputación. "Haz que lo parezca", me dijeron. Me negué y otra persona sí lo hizo".

Lo denuncia una reportera de TVE y es uno de los muchísimos ejemplos de malas prácticas en la cadena pública que han visto la luz gracias al movimiento #AsíSeManipula, una campaña para denunciar la manipulación informativa en Radio Televisión Española (RTVE) que ha puesto en marcha el perfil @mujeresRTVE en Twitter e Instagram.

"La actual dirección manipula e impide que los ciudadanos tengan una información plural. No somos cómplices y nos negamos a aceptarlo"

Desinformar, ocultar datos, manipular, ignorar noticias o falsearlas —como el caso que denuncia la también autora de La revolución de las agujas— son "prácticas habituales en las redacciones de RTVE" que, según las impulsoras del movimiento, "socavan la calidad e independencia informativa".

"La actual dirección manipula e impide que los ciudadanos tengan una información plural. No somos cómplices y nos negamos a aceptarlo", reza el manifiesto de este movimiento transversal de trabajadoras de RTVE ajeno a los partidos políticos. Por ello, las impulsoras de la platafomra llaman a la participación de los espectadores, oyentes y usuarios de RTVE que puedan aportar ejemplos de cómo se manipula en el ente público "a diario y con el dinero de todos".

La campaña nació el pasado 30 de abril y son muchos ya los periodistas que han contribuido, con sus propias experiencias, a denunciar casos de manipulación informativa.

Cuando en otros medios te consideran "experta en Oriente Medio", te invitan en muchos foros y en tu medio no participas en ninguna tertulia ni te permiten abordar los temas que mejor conoces. #AsiSeManipula #RTVE Las @MujeresRtve no nos callamos — Yolanda Álvarez (@yalvareztv) 30 de abril de 2018

#AsíSeManipula Mis jefes en TVE me encargaron que hiciese la pieza sobre los audios del ministro Jorge Fernández Díaz. Les dije que sin audios ni firmaba ni leía y a los 10 minutos me apartaron de hacer la pieza .@CdItve .@MujeresRtve #sosRTVE #DefiendeRTVE — Gabriel López (@Gabrielopev) 30 de abril de 2018

Cuando después de la jornada histórica del 8M, el Telediario abre al día siguiente con sucesos y deja las manifestaciones para el minuto 18. @MujeresRtve #AsíseManipula #RTVEdetodos https://t.co/mCkqRWX7ZK — Gema Sánchez Moreno (@gemasanmoreno) 30 de abril de 2018

Cuando te piden que hagas un vídeo resumen del año, pero te exigen que quites momentos icónicos como "fin de la cita", "a cup of café con leche" o la imagen de la infanta imputada. #asísemanipula #RTVEdetodos https://t.co/cw5dcvawlS — Miriam Hernanz (@miriamhernanz) 30 de abril de 2018

Cuando se evita dar en directo en La1 comparecencias de enorme relevancia pero molestas para el Gobierno y que emiten todas las demás cadenas y lo justifican diciendo que para eso ya está el Canal 24h #AsíSeManipula #RTVEdetodos #SOSRtve — Lara Robles (@lara_robles) 30 de abril de 2018

Cuando te obligan a cerrar los vídeos, por sistema, con la versión del gobierno, te niegas, y lo hace otr@...#AsíSeManipula #MujeresRTVE — Izaskun Fernández (@FdezIzaskun) 30 de abril de 2018