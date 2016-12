Protestas y apagones en toda España contra la pobreza energética

MADRID.- Numerosas protestas se han sucedido este miércoles en las ciudades y pueblos españoles contra los cortes de luz a las familias vulnerables y los "abusos" de las compañías eléctricas, mientras varios ayuntamientos y otros edificios institucionales han apagado la luz como símbolo de apoyo a estas reivindicaciones.



Cerca de 30 organizaciones agrupadas en la plataforma #NoMásCortesDeLuz han organizado esta jornada, el mismo día en el que, tras semanas de negociaciones, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha presentado junto al portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando, un acuerdo para evitar la pobreza energética.







Según este pacto, del que Ciudadanos se ha atribuido el mérito de haber forzado, se prohíbe por ley los cortes de luz a los hogares extremadamente vulnerables y se establece un nuevo modelo de financiación para el bono social.



Podemos lo ha calificado de "chanchullo" por lo que ha llamado a los ciudadanos a sumarse a las protestas organizadas para hoy, y a la que su secretario general de la formación morada, Pablo Iglesias, ha secundado participando en la manifestación madrileña.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, asiste a la manifestación que la plataforma #NoMásCortesDeLuz ha convocado en Madrid, contra la pobreza energética. EFE/Kiko Huesca

Allí ha criticado el plazo de tres meses que se han dado PP y PSOE para avanzar en el acuerdo y ha exigido que nadie en estas navidades tenga que sufrir un corte de luz. El secretario general de Podemos ha afirmado que la "foto" del pacto del Gobierno y el PSOE, afirmando que tan sólo es un "lavado de cara" ya que todavía "no han puesto nada encima de la mesa", y ha lamentado que el Gobierno no haya tomado ninguna medida para que durante este invierno ninguna familia española pueda sufrir un corte de luz.



Durante la manifestación en Madrid contra la pobreza energética que una veintena de organizaciones de la sociedad civil han convocado en más de 60 ciudades de España, Iglesias ha reivindicado la necesidad de que el Gobierno proteja "los derechos humanos" y ha denunciado que es "una vergüenza" que haya cortes de luz en hogares españoles cuando "expresidentes y exministros del PP y del PSOE" forman parte de los consejos de administración de las compañías eléctricas.

La marcha ha transcurrido desde la Plaza de Cibeles hasta la Puerta del Sol, a lo largo de la madrileña calle Alcalá y vigilada en todo momento por un dispositivo policial.



Se han escuchado consignas como "la pobreza energética mata", "ni gente sin casa ni casas sin luz", "las eléctricas roban y matan" o "esto es un atraco". Además, algunos asistentes portaban velas y pitos.



"No son muertes, son asesinatos" o "Exministros son enchufados en eléctricas", son algunas de las pancartas que han portado los manifestantes, entre los que se encontraban también representantes del PSOE, Izquierda Unida y Equo.

A última hora de la tarde, decenas de personas se han reunido en la plaza de Sant Jaume de Barcelona bajo los lemas "En defensa de los derechos básicos", "Nos movilizamos para acabar con la pobreza energética" o "Ningún desahucio sin alternativa".



En la concentración de la capital catalana se han exhibido pancartas con los lemas "En defensa de los derechos básicos", "Nos movilizamos para acabar con la pobreza energética" o "Ningún desahucio sin alternativa".

Un momento de la concentración que ha reunido a medio centenar de personas en Zaragoza, para secundar la convocatoria nacional "No más cortes de luz". EFE/Javier Cebollada

La ciudad de Valencia también se ha unido a la protesta con la participación de cientos de ciudadanos que portaban pancartas en las que se podía leer, entre otros lemas, "Stop a los cortes de suministros".



Contra la "indigna" pobreza energética y a favor de que se garantice el actual sistema de pensiones, los participantes han caminado desde la plaza de San Agustín con el respaldo de organizaciones como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, 15M o Iaioflautas, partidos como Podemos, Compromís o Izquierda Unida y sindicatos como UGT, CCOO o Intersindical Valenciana. "A nadie se le debería poder cortar la luz por no poder pagar", ha reivindicado el portavoz de la PAH y de las entidades organizadoras, José Luis González, quien ha cifrado en siete millones las familias que no pueden pagar el recibo del agua o de la luz en España.



En Sevilla unas decenas de personas se han reunido ante la fachada principal del Ayuntamiento, que apagó su iluminación navideña a las siete de la tarde en punto.



En Pamplona, movimientos sociales, sindicatos y partidos se han sumado a la concentración ante la sede de Iberdrola, donde han recordado que unos 44.000 hogares navarros no pueden alcanzar la temperatura adecuada.

Unas 500 personas se han manifestado en Murcia para exigir el fin de las tarifas abusivas de las compañías eléctricas, la prohibición de los cortes de luz a las familias sin recursos y la creación de una tarifa social para los más desfavorecidos. EFE/Marcial Guillén

Y en Murcia unas 500 personas se han manifestado, mientras que en Valladolid, decenas de ciudadanos han acudido la protesta, en la que el secretario general de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, ha afirmado que es hora "de poner fin" a los "abusos tarifarios" que, a su juicio, han contado con permisividad del Gobierno, y de aplicar un IVA reducido a la electricidad.



Además de las manifestaciones, los convocantes habían llamado a hacer un "apagón", tal y como han hecho los principales edificios públicos de Sevilla, y los ayuntamientos de Barcelona, Madrid y Granada entre otros.