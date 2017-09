Medio centenar de personas se han disfrazado este viernes, 8 de septiembre y día de Extremadura, de Los Santos Inocentes para viajar en tren desde Plasencia hasta Madrid y reclamar un tren digno para Extremadura.

La acción fue proclamada por la Plataforma Ciudadana 'Milano Bonita' que ha organizado una performance en su llegada a Atocha en torno a las 11 horas "si el tren no se avería por el camino" ironiza el portavoz de la plataforma para Público, Diego Neria.

A las 7:15 y a las 8:25 cogieron los trenes los primeros extremeños de Plasencia y de Cáceres. Al principio, planeaban ser una veintena, pero después, la indignación con la situación de los trenes ha hecho que decenas de extremeños se sumen a la iniciativa. Más de medio centenar de personas han llenado el ferrocarril. Y dicen que aún hay más extremeños, residentes en Madrid, les esperan en Atocha.

"Nuestra aportación en vez de colgarnos medallas es luchar por nuestra tierra"

La reivindicación es clara: "Queremos un tren del Siglo XXI", denunciando así la precaria situación del transporte. Por esto, el mismo Día de Extremadura toman este camino: "Nuestra aportación en vez de colgarnos medallas es luchar por nuestra tierra".

La performance de Los Santos Inocentes, la película dirigida por Mario Camus en 1984, quiere concienciar sobre el olvido en el transporte mostrando que no ha habido un avance desde estos años hasta la actualidad: "Las estaciones, las vías y los trenes en muchos casos son los de principios del siglo XX".

La plataforma inicio una petición de firmas a través de Change.org que por ahora lleva 9.5000 personas que han votado la reclamación.

Más de treinta averías en los meses de julio y agosto

Desde la plataforma, denuncian el abandono institucional desde hace décadas que hace que se carezca de "un ferrocarril digno que nos comunique con el resto de España en igualdad de condiciones que otras comunidades autónomas": no hay trenes suficiente, ni se realiza un buen mantenimiento de los ferrocarriles y las instalaciones ni hay personal suficiente

No es un problema de ahora, Diego Neria cuenta para Público que es una reivindicación de las generaciones pasadas: "Estuvieron años luchando por esta reivindicación pero no consiguieron nada. Mi padre ya participó en movilizaciones, y él fue el que me animó: ¿Por qué no recuperáis esta lucha? Y así hemos hecho. Comenzamos hace unos meses 5 o 6 personas y hasta ahora".

Señalan que este es uno de los motivos por lo que Extramadura sigue siendo la "región olvidada", y piden al Gobierno que invierta en la tierra y a los extremeños que "despierten, clamen y exijan el tren que merecen", además de decir que "no es que estemos desconectados del resto del país, estamos desconectados del siglo en que vivimos, y eso es algo que ni podemos ni debemos consentir”.

Diego Neria también señala que la noticia de Renfe del pasado jueves que recuperaría el traen Talgo para el trayecto de Extremadura a Madrid en el primer trimestre del 2018 no es más que un intento de "callarnos la boca, una vergüenza, y una noticia para contrarrestar nuestra denuncia".

La llegada a Atocha: "Renfe, escucha, milanos en lucha"

La Plataforma ha llegado en torno a las 11 horas a la estación de Atocha al grito de "Renfe, escucha, milanos en lucha" y "tren digno para Extremadura", mientras hondeaban banderas de la región.

En el acto reivindicativo en la estación madrileña ha participado Álvaro Jaén, diputado extremeño y secretario general de Podemos en la región: "A veces, solo cuando se pelea con coraje y se buscan las cosas con determinación es cuando se consiguen. Extremadura existe, y merece un trato digno".





Milanos, ni tuitear podemos!!!!

Todos los medios esperándonos en Atocha#TrenDignoExtremadura

¡¡¡¡Nuestra tierra, despierta al fin!!! pic.twitter.com/1iOhrmbPfR — Milana Bonita (@bonita_milana) 8 de septiembre de 2017

Ninguna bandera ni ningún color político

Solo banderas de nuestra tierra. Así lo dicen desde la plataforma, que niega tener ninguna ideología política, pidiendo que si participan políticos sea como ciudadanos.

"En 40 años no han hecho nada" dice la plataforma, y no quieren que ahora se hagan con esta reivindicación. Reclaman ser una plataforma ciudadana porque durante todos los años que han pedido a los partidos políticos un cambio no han hecho más que "pedir paciencia".

En el Día de Extremadura, los tres actos institucionales organizados con motivo de la celebración estarán marcados por la reivindicación de un tren digno.