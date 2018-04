Santiago Espot, único condenado por la pitada al himno y al rey: "Volveré a silbar"

Santiago Espot fue condenado por el juzgado central de lo penal de la Audiencia Nacional por injurias a la Corona y ultraje a España por la pitada durante la Copa del rey de fútbol de 2015. Es, de hecho, el único ciudadano que ha sido condenado por los pitos al himno que se han producido en varias finales de la citada competición. Ha habido más pitadas y ha habido más denuncias. Pero es el único condenado.

Los jueces Pedraz y Andreu consideraron que era libertad de expresión. Sin embargo, Vázquez Honrubia cambió el criterio de la Audiencia Nacional y condenó a Espot por unos hechos que otros jueces habían calificado como libertad de expresión. La multa asciende a 7.200 euros. La sentencia, no obstante, aún no es firme. Hace apenas 15 días se celebró la vista que estudió el recurso.

El condenado alega que los pitos al rey y al himno son crítica política y, como tal, esta debe entrar dentro del campo de la libertad de expresión. De hecho, esta noche, durante la final de Copa del rey entre Barcelona y Sevilla, Espot volverá a pitar al monarca allá donde se encuentre. Eso sí, no sabe si verá el partido: "El fútbol cada vez me aburre más".

Ha habido varias pitadas. Ha habido varias denuncias. También contra usted. Sin embargo, usted es el único condenado por pitar al rey y al himno. ¿Cómo se lo explica?

Soy el único condenado por dos razones. La pitada de 2015 obtuvo significación política a través del manifiesto de 40 líneas que publicamos. Ese manifiesto tenía un autor, que era yo. Así que me escogieron como cabeza de turco. La segunda razón es que la pitada al rey desbarató la operación de estado que estaba en marcha para renovar la imagen de la Corona.

"En 2015 pretendían presentar al nuevo monarca como la renovación de la institución y se le pitó más todavía que a su padre"

Pretendían presentar al nuevo monarca como la renovación de la institución y se le pitó más todavía que a su padre. Creo que ha sido el abucheo más grande de la historia. Y como dijo Pérez de Ayala: los Borbones nunca aprenden y nunca olvidan. Esa pitada le generó una hostilidad contra Catalunya y contra el independentismo que se mostró en su discurso del pasado 3 de octubre, que yo resumo como un 'a por ellos' monárquico.

La pitada se hubiese producido igual sin su manifiesto.

Obviamente. La pitada al rey ya está institucionalizada. Todo comenzó en el año 2009. Dimos una rueda de prensa Catalunya Acció y la plataforma de apoyo a las selecciones vascas dos días antes de la final de Copa entre el Athletic Bilbao y el Fútbol Club Barcelona. Allí lancé la idea de que había que pitar al himno y al rey. Mis declaraciones fueron recogidas por Telecinco y otras televisiones y se generó polémica. Y la Fundación Denaes [próxima a Vox] me puso una querella. El juez Santiago Pedraz la archivó basándose en la libertad de expresión. Sin embargo, años después, se me condenó por exactamente lo mismo. Mismos equipos, mismas personas, mismo todo.

Bueno, cambia el rey. Entonces era Juan Carlos I

Efectivamente. Eso es lo único que cambia. A Felipe VI le estropeamos su operación de lavado de cara.

Para esta noche hay convocada una nueva pitada en las plazas de todas las ciudades de Catalunya. ¿Qué le parece?

Me parece bien. Como liberal, y como europeo, considero que si el Tribunal Europeo de Derechos señaló a España que quemar las fotos del rey es libertad de expresión... pues que la una pitada también lo es. Silbar es menos agresivo que quemar fotos. La gente debe ser libre para pitar al Borbón si así lo desea. Es perfectamente entendible, que en esta situación en la que estamos, la gente quiera pitar a Felipe VI.

"Entiendo que hay gente que se siente agraviada por los pitos, pero estamos hablando de política y no de molestias"

¿Entiende que hay gente que se puede sentir agraviada por esos pitos?

Lo puedo entender, claro. Pero aquí estamos hablando de política y no de molestias. A mi me molestan muchas cosas y me aguanto. Lo que no vamos a hacer es interpretar la situación política y lo necesario en cada momento en función de lo que moleste o no. Entiendo que les moleste a algunos, sí.

¿Usted qué va a hacer?

Puede ser que vea el partido en casa... O no. Es posible que tenga planes más atractivos que hacer. He de reconocer que el fútbol cada vez me aburre más. No sé si lo veré. Si lo que me pregunta es si yo participaré de la pitada, le digo que sí, que voy a pitar simbólicamente al Borbón.

El comunicado que llama a la pitada dice que el rey es el "mayor enemigo del independentismo"

Sí, lógicamente. La independencia de Catalunya es contra el Estado español. ¿Y quién es el jefe del Estado español? Pues el rey. Es cuestión de jerarquía. Además su discurso del pasado 3 de octubre marcó un antes y un después. Es normal que el rey haga todo lo posible para evitar que lo vuelvan a echar de España. Y, luego, como decía, tenemos que tener claro que la independencia de Catalunya será contra España. Como el resto de independencias. Como la de Cuba o la de cualquier otro país latinoamericano.



El presidente de Catalunya Acció, Santiago Espot, en el juicio en la Audiencia Nacional por organizar la pitada al himno en la final de la Copa del Rey de Fútbol entre el Barcelona y el Athletic de Bilbao en 2015. EFE/J.P. Gandul

¿Es equiparable la colonización y proceso de independencia de Cuba y el resto de excolonias con Catalunya?

Hay que salvar las distancias históricas entre una y otra. Unamuno decía que la prensa madrileña iba a conseguir con Catalunya lo mismo que consiguió con Cuba, que España la pierda. Viendo según qué prensa de Madrid esa frase tiene la misma vigencia que cuando se pronunció. Aparte de esto, creo que hay similitudes. España está entrando en una crisis de Estado brutal, como la del 98. Solo hace falta ver a los políticos españoles actuales. España tiene un gran problema con sus dirigentes. La derecha española de los años 30, con la CEDA y tal, era mejor que la de ahora.

¿Y esa crisis solo está en el Estado español o afecta también a Catalunya?

No, Catalunya también la sufre. Pero aquí tenemos una ventaja. Hay una parte del independentismo que tiene un ideal en común, que es la independencia. Eso es una ventaja. La gente está dispuesta a sacrificarse por algo y eso España no lo tiene. Cuando tienes un movimiento de gente así, significa que hay gente para el relevo. Hay cantera. Pero en España no lo veo. Además, España tiene el handicap de las estructuras del Estado. La monarquía borbónica impide cualquier síntoma o cualquier regeneración.

Usted, políticamente, ¿cómo se define? ¿Es simplemente nacionalista catalán? ¿De izquierdas? ¿De derechas?

"A mí, en un futuro estado catalán, no me encontrarán defendiendo una política intervencionista del Estado ni excesivamente de izquierdas"

Ideológicamente soy liberal. A mí, en un futuro estado catalán, no me encontrarán defendiendo una política intervencionista del Estado ni excesivamente de izquierdas. Tengo un pensamiento liberal, que entronca, por ejemplo, con el de con la del president Francesc Macià.

Por otro lado, mi familia materna es de Almansa (Albacete) y hay un guardia civil en la familia. Me hice independentista con 18 ó 19 años. Por una simple razón: patria, como madre, solo hay una, y la mía es la catalana.

¿Como independentista qué opinión tiene del 'procés'?

Creo que el procés es mero simbolismo. Declararon una república catalana inexistente. Creo que es solo un farol. Nosotros defendemos que no hay independencia si no hay control efectivo del territorio. Es la única manera de obtener reconocimiento. ¿Qué hizo el Estado español antes del 1-O? Controló el territorio catalán a través de la Policía y la Guardia Civil. Para controlar el territorio hace falta la fuerza. Si tú te quieres convertir en Estado independiente hay que controlar el territorio y para eso es imprescindible el uso de la fuerza.

Pero si uso sucede, habría enfrentamientos entre esas fuerzas catalanas y las fuerzas españolas.

No lo sé. Veríamos. Posiblemente sí. Posiblemente no. Todo dependería de la habilidad, la rapidez y las alianzas que seamos capaces de tejer. ¿Existe la posibilidad de que hubiera un enfrentamiento? Claro que la existe.

Habrá lectores que dirán que usted está hablando de violencia.

España va a hacer todo lo posible para evitar la independencia de Catalunya. Es capaz de lo que sea. Los catalanes tenemos que estar dispuestos a lo que sea. Eso es un combate.



¿Qué es lo que sea?

Pues boicotear, luchar... Hasta donde se quiera llegar. Ya sé que la frase da pie a especulaciones. Pero el pan que se nos da, es el pan que se nos da. Habríamos de pagar con la misma moneda.

No le entiendo.

Cuando estas en una situación de estas características hay que llegar hasta donde se está dispuesto. Hacer todo lo posible para conseguir la independencia. Dejémoslo ahí. Pero que quede claro que lo que digo es que hay que hacer lo que haga falta porque España hará lo que haga falta para evitarlo. Eso es lo que yo he dicho.