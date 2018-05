Valtonyc está en Bélgica. El rapero Josep Miquel Arenas se encuentra en territorio belga desde hace más de 15 días para preparar su defensa y evitar de esta forma su ingreso en prisión en España, tal y como ha podido confirmar este diario.

El cantante está condenado a tres años y medio de cárcel por los delitos de enaltecimiento del terrorismo, injurias a la Corona y amenazas y tendría que haber ingresado en prisión entre ayer y hoy. Sin embargo, el músico prefirió salir del país y buscar refugio en Bélgica para tratar de evitar su ingreso en prisión.

Este jueves, un grupo de apoyo del artista participará en un acto en el Parlamento Europeo en el que también está Pablo Hasel y representantes de La Insurgencia, también condenados por enaltecimiento del terrorismo.

"Violencia es una pensión de mierda"

Josep Miquel Arenas está condenado por letras de sus canciones. La justicia estimó que diez canciones del rapero del álbum Residus de un poeta, otras diez bajo el título Mallorca es Ca nostra; y, por último, otras dos canciones que fueron subidas por el rapero a Youtube con el título de Marca España y El fascismo se cura muriendo sobrepasaban los límites de la libertad de expresión.

El cantante ha defendido siempre que sus letras no apoyan ni el terrorismo de ETA ni pretendían humillar a las víctimas. De hecho, considera que no hay violencia en sus letras. “Violencia es padres de familia haciendo malabares para dar de comer a su familia. Personas de todas las edades haciendo cola en comedores sociales. Ir a reclamar tus derechos y que encima te lleves cuatro porrazos. Que la tercera edad, que ha currado toda su puta vida, tengan una pensión de mierda y le envíen la carta para notificarles que se la han subido 30 céntimos. O estás en mi bando o estás en el suyo. No hay más”, señaló en una entrevista con este medio.

"No lo voy a poner tan fácil"



La Guardia Civil y la Brigada de Información de la Policía Nacional habían señalado que mantenían en activo un dispositivo preventivo para evitar que huyera del país. Horas antes de que la noticia de su marcha del país fuera conocida, el rapero había publicado un enigmático tuit en el que advertía que España iba a hacer el rídiculo "una vez más" cuando fueran este jueves a su casa para meterlo en la cárcel. "No se lo voy a poner tan fácil, desobedecer es legítimo y obligación ante este estado fascista. Aquí no se rinde nadie", tuiteaba el rapero.

Horas después de este mensaje, este periódico ha podido confirmar que Valtonyc se encuentra fuera del Estado, en concreto en Bélgica, dispuesto a defender su inocencia desde Europa.