La comparecencia hoy de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género ante la Comisión del Igualdad del Congreso para explicar los Presupuestos Generales del Estado de 2017 que maneja su departamento, ha levantado la indignación de los principales grupos de la oposición. Todos han coincidido en que estos presupuestos reflejan el nulo compromiso del Gobierno en la lucha contra esta lacra. "Estamos ante un gobierno del PP que se da golpes en el pecho diciendo que la violencia de género es Política de Estado, pero los presupuestos que puso encima de la mesa son ridículos comparados con otras políticas sociales", afirma la diputada de Compromís Marta Sorlí en representación del Grupo Mixto.

Por su parte, Ángeles Álvarez, portavoz de igualdad del grupo Socialista, ha hecho una dura crítica afirmando que estos presupuestos "ponen en cuestión la voluntad del Gobierno de luchar con contundencia contra la violencia de género. Supone estirar los tiempos y ganar tiempo para el señor Montoro, quiándoselo a las víctimas".

Sofía Castañón, portavoz de igualdad de Podemos afirma que "no vemos que haya ningún tipo de presupuesto para el Pacto de Estado en el que estamos trabajando [en la subcomisión del Congreso] y no sabemos si es porque el ejecutivo no piensa desarrollarlo . Pero en cualquier caso, ampliar el convenio de Estambul, implica recursos, e inversión y nada de esto está reflejado en los presupuestos que el Gobierno ha presentado".

La representante de Compromís añadió que "no presupuestar esto es una absoluta irresponsabilidad por parte del Gobierno. Los minutos de silencio no están salvando a ninguna mujer ni previniendo las agresiones. Lo que necesitamos es un gobierno que se tome en serio la violencia de género."

"Presupuestos contra la mitad de la población"

"Estos presupuestos están hechos contra la mitad de la población y además nos hacen perder el tiempo en un Pacto de Estado [en referencia a los trabajos que se llevan a cabo en la subcomisión del Congreso] que no se creen y que no van a dotar económicamente para acabar con esta lacra de la violencia machista", afirma Solarí. Y añade que cuando hay, las políticas se financian adecuadamente.

"La violencia de género es una de las causas principales de muertes prematuras de las mujeres, sin embargo los presupuestos destinan menos de 28 millones de euros para la lucha contra esta lacra. En estos mismos presupuestos, las partidas para la prevención de accidentes de tráfico, otra de las causas de muerte prematura, ascienden a 740 millones de euros", añade Soralí.

El pasado cuatro de abril, el Gobierno presentaba los Presupuestos Generales del Estado resaltando un incremento de casi el 10% para la lucha contra la violencia de género en relación a los presupuestos de 2016, lo que suponía una inversión de 27,73 millones de euros durante este ejercicio. Sin embargo, tal como resalta Álvarez, estos datos están aún casi un 9% por debajo de los últimos presupuestos presentados por el PSOE y un 10% comparados con los ejecutados en 2010".

"Con estos presupuestos es imposible dar un nuevo impulso a la lucha contra la violencia de género y 2017 será un año estéril en esta materia", añadió la portavoz socialista y añade: "estos presupuestos ponen en cuestión la voluntad del Gobierno de luchar con contundencia contra la violencia de género".

Álvarez ha puesto de manifiesto también que no existen partidas en el resto de departamentos ministeriales dedicadas de manera transversal a dar respuesta a este problema. "No hay más fondos para acabar con la precariedad de los juzgados. No hay más fondos para reforzar o implantar las unidades de valoración forenses. No hay más recursos, en el Ministerio de Justicia pero tampoco en el de Educación, ni en el de Interior, ni en la Seguridad Social para la aplicación de la Ley Integral contra la Violencia de Género", denunció.

"No cabe duda de que se va a necesitar inversión. Desde fuerzas de seguridad del Estado, desde el ministerio de Justicia… , desde todos los agentes que participan en la cadena de atención a las mujeres que sufren violencias machistas se está denunciando que no tienen recursos y que tenemos una ley de 2004 que tiene que ampliarse y adaptarse al convenio de Estambul, pero que a día de hoy no se está cumpliendo porque no se dedican recursos", añade Castañón.



El Instituto de la Mujer sigue callado

La directora del Instituto de la Mujer, Lucía del Carmen Cerón, no compareció en la Comisión de Igualdad del Congreso para explicar los presupuestos y las acciones previstas por la institución que preside, a pesar de que el grupo Socialista había solicitado su comparecencia en dicha comisión. Esta incomparecencia fue calificada recientemente como "un desprecio a la Comisión de Igualdad, una cobardía política y una negativa que la desautoriza para ejercer esa responsabilidad", por la portavoz del grupo socialista Ángeles Álvarez.