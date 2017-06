Casi tres millones de personas, 52 carrozas, 48 pancartas y más de 1.000 agentes de seguridad. Estas son las cifras más significativas de la World Pride Parade, el acto central del World Pride 2017. La manifestación del Orgullo LGTB, que tendrá lugar el próximo sábado 1 de julio, teñirá de colores las principales arterias de Madrid.

La marcha, convocada por COGAM (Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid) y FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales), "representa el verdadero espíritu del Orgullo, desde la pancarta hasta la última carroza", apostilla Toni Poveda, coordinador general de la manifestación.

El también expresidente de FELGTB explica a Público la "gran dificultad" que supone organizar un hecho de tal magnitud. "Todos los años es difícil, pero este año, al ser mundial, el trabajo se ha duplicado", añade. La manifestación contempla varias partes: pancartas y batucadas, carrozas y un escenario final como colofón a una de las fiestas más esperadas del año. A continuación, Público te explica cómo se monta la marcha del Orgullo:

Organización del voluntariado

Rubén López (37 años) es el coordinador del voluntariado desde 2012. Él, junto a un amplio equipo, se encarga de organizar a los más de 2.400 voluntarios que velarán por el funcionamiento correcto de la marcha. "La Policía nos dice que somos la manifestación más pacífica del año", se jacta.

Rubén, también miembro de la asociación Arcópoli, señala a este medio que la preparación empieza en julio de cada año: "Nos reunimos para estudiar la estructura y los contenidos, analizamos la manifestación del año anterior para ver dónde hay que poner más o menos voluntariado, cuánta gente se necesita en cada parte, etc."

Normalmente, la formación a los voluntarios comienza en mayo, pero este año, con motivo del World Pride, la instrucción ha comenzado en marzo. "Pedíamos más coordinación".

Así, los más de 2.400 voluntarios -unos 1.700 provienen de Voluntarios por Madrid-, iniciarán su jornada a partir de las 10.00 de la mañana para colocar las carrozas en Méndez Álvaro. A las 16.00 recibirán las últimas instrucciones, y "a las 16.45 estaremos cortando la calle junto con la Policía Local y empezaremos a colocar las pancartas una a una". "Me recorro Atocha y Colón cien veces esa tarde", añade.

Asistencia durante la marcha

Susana Sanguino (40 años) acudirá a la manifestación del Orgullo otro año más. De los 22 años que lleva acudiendo a la gran cita, en los últimos nueve ha asistido como como voluntaria de FELGTB. "No pertenezco a ninguna asociación, pero es una pequeña forma de ayudar visibilizar a este colectivo", insiste.

Susana procura que la marcha se desarrolle según lo planificado por la federación. Así, ayuda a las diferentes asociaciones en la salida de pancartas y abre paso a la pancarta principal.

Cabecera de la manifestación del Orgullo LGTB 2016 a su llegada a la plaza de Coloón, Madrid. EFE/Juan Carlos Hidalgo

No obstante, según señala a Público, pocos días después de cada manifestación se reúne con el resto de las asociaciones para poner en común las cosas positivas y "las que podemos mejorar". "Hacemos una campaña de llamamiento al voluntariado, les explicamos sus funciones y le aconsejamos para afrontar las altas temperaturas".

Coordinación de las asociaciones de fuera

Sisi Cáceres (48 años) es presidenta de Extremadura Entiende, una entidad federada en FELGTB que trata de visibilizar a las mujeres lesbianas, transexuales y bisexuales de Extremadura, "un ámbito rural", matiza. Su asociación acudirá a la World Pride Parade otro año más. Y ya van cinco.

La presidenta del colectivo y otras 19 personas viajarán en coche hasta Madrid para portar una pancarta con el lema “Extremadura por los derechos LGTB en el mundo”.

Cuenta Sisi Cáceres que en mayo publicaron un cuestionario a través de las redes sociales para organizarse "según lo que demande la gente". El problema, explica la presidenta de la asociación, es que "en Extremadura hay muchas mujeres que no salen del armario. Nos cuesta reunir a un grupo grande de mujeres. Tenemos que animar mucho, por eso la parte organizativa es complicada en este terreno".

No obstante, no sólo acuden mujeres del colectivo. "Se puede luchar por los derechos de las mujeres de África sin necesidad de ser negra. En este caso pasa lo mismo. Nuestro objetivo, al fin y al cabo, es reivindicar nuestro papel como mujeres".



Producción de las carrozas

Lara Franco (38 años) es una empresaria que gestiona varios garitos de ambiente en la capital. Lleva 12 años "sacando" la carroza. Aunque este año, con motivo del World Pride, serán dos. "Lo hacemos para dar una alegría al cuerpo a nuestros clientes", comenta.

Al ser preguntada por la organización, Franco resopla y entona: "Es muy complejo, tienes que tener muchas cosas en cuenta y, cada año, se nos exige más". Para conseguir la carroza, la propietaria acude a una empresa que le facilita la plataforma "hecha a medida para nosotros", así como la cabeza de vaca que abandera el vehículo. Después vienen los acuerdos con los proveedores, el alquiler de cámaras, lonas y altavoces; la compra de hielos y bebidas; y contratar un seguro de responsabilidad civil.

"Lo hacemos para dar una alegría al cuerpo a nuestros clientes"

Asimismo, paga 750 euros a COGAM, "más lo que vale producirla". Unos 12.000 euros por carroza. "Como negocio, pierdes incluso". De hecho, desde hace tres años se han visto "casi obligados" a cobrar la entrada a sus clientes: "Estamos cobrando 50 euros por persona porque la cosa no estaba para seguir pagándolo todo". No obstante, asegura, "no se llega a cubrir todos los gastos".

Pese a ello, Lara Franco no pierde la ilusión: "Merece la pena. Luchamos para reivindicar los derechos del colectivo LGTB". Así, las 240 personas que componen las dos carrozas Fulanita de Tal "serán el foco de atención de este día, que es único", concluye.

Rocío Roxell en la carroza durante el desfile del Orgullo Gay de 2016. A TU ROLLO

La 'banda sonora' del desfile

Rocío Roxell (34 años) se encarga de "armar la fiesta" a golpe de vatio. Por tercer año consecutivo, será una de las djs que amenice la carroza A tu rollo. A ritmo de house y música comercial, esta madrileña celebrará "que el amor está por encima de cualquier cosa".

Roxell señala a Público que la propietaria de esta carroza zaragozana se pone en contacto con ella "a través de las diversas fiestas en las que participé en la capital maña". La dj intenta descansar los días anteriores porque sabe que el día del Desfile del Orgullo Gay será "muy largo, ajetreado y con muchas emociones".

Esta madrileña cree que ninguna parte de la manifestación es más importante que otra. "A veces, la gente olvida los propósitos de esta marcha. La cabecera se encarga de recordarlos". Al mismo tiempo, considera que la parte festiva del desfile ha ayudado a convertir esta reivindicación "en uno de los eventos más importantes de la capital".

Escenario final, la guinda del pastel

Santiago Redondo (43 años) ejercerá como maestro de ceremonias en la "meta" de la marcha. Él presentará por quinta vez Colón Diversidad, la gala que pone el broche de oro a la World Pride Parade. Redondo estará en "el lugar al que la gente espera llegar y donde, con los mensajes reivindicativos, damos mucho sentido al esfuerzo que acaban de realizar, ya que el recorrido de la mani es duro por el sol y el volumen de gente", apunta a este medio.

Santiago Redondo en la presentación del escenario final de Colón.

Redondo y sus compañeros completan un largo guion que les permite "lanzar los mensajes adecuados de acuerdo a las pancartas y a las personalidades que van llegando". Después, se encargan de presentar las actuaciones y "crear muy buen rollo para que la gente reivindique a la vez que disfrute".

El introductor presume de que tienen "el altavoz más grande el mundo para exigir una igualdad real para todas las personas en todas las partes del mundo". Augura que este Wolrd Pride "va hacer historia" en la defensa de los derechos humanos. "El mundo nos llama y tenemos que responder", zanja.

Durante el desfile, el Ayuntamiento de la capital establecerá puntos sanitarios y de seguridad en lugares estratégicos para cubrir las posibles eventualidades con señalización vertical. Estarán en Atocha, Cibeles, Alcalá, Plaza Independencia y Colón, entre otros puntos. Asimismo, se configurará carriles de emergencia en los laterales de Paseo del Prado y Recoletos.

Los vehículos pesados estarán restringidos por el distrito Centro desde el 28 al 2 de julio. Desde las 16.00 de la tarde del próximo sábado, la Policía cortará el tráfico en el citado distrito.