¡Feliz lunes, tremendings!

Hay que levantar el mundo

Ayer finalizó la semana del Orgullo en Madrid y nuestros polítios se han mostrado muy comprometidos con la causa. Ninguno brilló por su ausencia. Acudió hasta el PP

Tenemos imágenes en exclusiva del acto

Y eso que algunos decían que estaban en contra...

Vamos con las noticias de hoy

¡Última hora! La Fiscalía ha solicitado reducir la pena de Urdangarín...

¡Fallo técnico! Al final resulta que lo que ha pedido la Fiscalía es que se aumente la condena (¡vaya!). Los medios han tenido que rectificar las informaciones

El pobre se habrá llevado un chasco

Entonces, ¿cómo ha quedado la cosa?

Parece que Ciudadanos ha despertado la polémica ante su propuesta sobre la gestación subrogada. Hasta Rivera ha desfilado en una carroza en el Orgullo para reivindicarlo

Girauta tampoco se ha quedado atrás

Claro, como su cuerpo "legisla"...

LO ESTÁS VIENDO, LO ESTÁS RIENDO (Los tuits absurdos del día)

Remember this girl? This is her now, feel old yet? pic.twitter.com/B7giXbNVvX

— Profeta Baruc (@Profeta_Baruc) 2 de julio de 2017