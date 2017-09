¡A por el lunes, tremendings!

Esperamos que hayáis descansado el fin de semana. Por aquí todo sigue más o menos sin novedades, como el tema del dinero del rescate bancario, que seguimos dándolo por perdido...

Hoy se celebra la Diada Nacional de Catalunya

Y hablando del tema de Catalunya. Tras la querella contra la Mesa del Parlament y la aprobación de la ley de referéndum, la Fiscalía ha ordenado a los Mossos, la Policía y la Guardia Civil que requise urnas, papeletas e instrumentos destinados a la consulta catalana del 1 de octubre. Menudo jaleo se ha armado...

Voy a eliminar de mi vocabulario la expresión "menuda papeleta me ha tocado", que no quiero líos con la Guardia Civil.

Además, Carles Puigdemont ha instado a los votantes a llevar ellos mismos las papeletas para poder votar el primero de octubre

Mariano Rajoy y Albert Rivera no han visto con muy buenos ojos la propuesta del president de la Generalitat

Los tuiteros ya le tienen más pánico al caos que se ha generado entre los políticos y con las autoridades que a los payasos diabólicos de It

El caos con el tema del referéndum ha cruzado fronteras. Este fin de semana, Julian Assange y Arturo Pérez-Reverte protagonizaron una gran disputa, cuando el fundador de WikiLeaks publicó la fotografía del hombre que desafió a los tanques en la Plaza de Tiananmen en 1989, asegurando que "esto no funcionaría en Cataluña" porque "los arrestos sólo unifican y fortalecen" a los catalanes

Y, claro, el académico de la RAE entró en cólera

Assange, además, recalcó que Catalunya no tolerará que se abuse de ella por siempre, al igual que "Pancho Sánchez"

Un momento, ¿quién es Pancho Sánchez?

