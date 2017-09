La semana pasada los usuarios de redes sociales criticaban el acto "machista" de Juan y Medio en el programa La Tarde, aquí y ahora, de Canal Sur, cuando el presentador le cortó con unas tijeras la falda a su compañera Eva Ruiz. La escena fue denunciada en redes sociales por la coordinadora de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez: "¿Y si nuestros hijos cambiando de canal se encuentran con esto en la tele pública andaluza? ¿Creerán que es divertido hacerlo a otras niñas?"

La periodista Ana Isabel Bernal ha recopilado en un hilo desde su cuenta de Twitter el machismo en la televisión actual, que está "disfrazado con una falsa modernidad". Bernal se pregunta por qué debe evitarse la cosificación de la mujer: "Porque la tele educa, sociabiliza y crea patrones culturales que se interiorizan y se reproducen".

Ante la escena de Juan y Medio, la periodista reclama que "el humor no sirve de amparo": "¿Veis normal que forme parte del trabajo de una presentadora que la besen por sorpresa, desnuden o humillen por humor?". Bernal denuncia que se banalicen estos actos, ya que la cosificación deshumaniza y eso lleva a una probabilidad de ser agredidas o sexualmente violentadas.

1. Sobre el tema de la cosificación de la mujer en la televisión. No sé si recordáis esto por los años 90. (Hilo). pic.twitter.com/0fBLQp9Zov

8. No hace mucho vimos este acoso en televisión, vendido como una "broma". Vaya, ahora resulta que no tenemos humor https://t.co/dq7JepFdx3

14. Él también tiene el estereotipo: mayor, inteligente... ¿guapo? No tiene que serlo. ¿Buen cuerpo? Tampoco. https://t.co/o2syOpJDvk

15. La diferencia? Que su estereotipo es de privilegio. Sus méritos no tienen que ver con lo físico, sino con su capacidad. Ellas, no.

18. Advierto. No digo que sea causa-efecto. Lo mismo este tio ni lo vio pero... ¿os acordáis de esto? https://t.co/VbB1OYCCmI

19. Esto es consecuencia de la normalización del acoso diario. No son bromas. El humor no sirve de amparo.

21. ¿Que la presentadora está de acuerdo? Vale, claro. Por si no lo sabéis, ella lo ve como su trabajo que es.

23. Pero, ¿qué ocurre si una presentadora rechaza todo ese tipo de "actos de humor" por ser machistas? ¿Buscarán a otra, no?

25. ¿Somos amargadas? ¿No tenemos humor? No echéis balones fuera. Es misoginia disfrazada https://t.co/8hHwML6svk

27. ¿Que aquí las mujeres no son vulnerables? Aquí se viola a una mujer cada ocho horas. https://t.co/iLIIWYKrhF

29. El problema es que no veis que el humor machista forma parte del machismo base de la violencia de género. pic.twitter.com/KFL6rHRVmU

30. El problema es que normalizáis lo que no lo es. Que no veis la violencia mediática. Y que no asumís que el machismo asesina.

— Ana I.Bernal Triviño (@anaisbernal) 10 de septiembre de 2017