Más de 5.000 miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, enviados como refuerzo de cara al referéndum del 1-O, estarán alojados en varios cruceros de las compañías Grandi Navi Veloci (GNV) y Moby Lines. Dos de ellos ya han atracado en Barcelona y los estibadores de Barcelona y Tarragona ya han anunciado que no les prestarán servicio.

Pero uno de ellos ha llamado especialmente la atención. Y es que los personajes de Warner Bros., Piolín, Coyote y Silvestre decoran el exterior del barco.

El cachondeo en las redes ha sido mayúsculo:

Eso es to, eso es to, eso es todo España. pic.twitter.com/fltuCZD2Qz

— ¿Qué le parece este Sr. Pérez-Reverte? — Perfecto, me lo quedo — ¿Ponemos algún extra? — 40 cañones, y me pintan a Piolín en la proa pic.twitter.com/4fc7sHyfNb

— Quiero pintar una Barbie en los barcos del ejército

— No

— Los barcos de Zoido tienen un Piolín

— No

— Me enfado y no respiro

— Joder pic.twitter.com/9vFd1yWSUi

— Fairlaine (@Fairlane4) 22 de septiembre de 2017